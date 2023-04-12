Главный юрист мэрии из ХМАО проиграл суд из-за рассеянности

13 апреля 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Главного юриста мэрии Сургутского района Сергея Рубцова не допустили до участия в судебном заседании Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Председатель юридического комитета администрации Сургутского района (ХМАО) Сергей Рубцов проиграл судебный процесс в Челябинске из-за рассеянности. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города. «Рубцов привез в седьмой кассационный суд Челябинска просроченную доверенность и его не допустили до участия в заседании. В итоге разбирательство закончилось не в пользу районной администрации. А чиновнику теперь предстоит из зарплаты вернуть деньги, потраченные на командировку», — сообщил инсайдер. Он также уточнил, что судебный процесс касался восстановления на работе заведующей детсада из поселка Барсово Гульнары Рытовой. Районная мэрия пытается оспорить ее возвращение. Однако попытки чиновников пока не увенчались успехом. В пресс-службе администрации Сургутского района не ответили на телефонный звонок журналиста агентства. Ранее URA.RU сообщало, что Рытову уволили после того, как она приняла участия в праймериз ЕР на выборах в районную думу. Однако позже заведующая детсадом доказала в суде незаконность этих действий и восстановилась в должности.

Председатель юридического комитета администрации Сургутского района (ХМАО) Сергей Рубцов проиграл судебный процесс в Челябинске из-за рассеянности. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города. «Рубцов привез в седьмой кассационный суд Челябинска просроченную доверенность и его не допустили до участия в заседании. В итоге разбирательство закончилось не в пользу районной администрации. А чиновнику теперь предстоит из зарплаты вернуть деньги, потраченные на командировку», — сообщил инсайдер. Он также уточнил, что судебный процесс касался восстановления на работе заведующей детсада из поселка Барсово Гульнары Рытовой. Районная мэрия пытается оспорить ее возвращение. Однако попытки чиновников пока не увенчались успехом. В пресс-службе администрации Сургутского района не ответили на телефонный звонок журналиста агентства. Ранее URA.RU сообщало, что Рытову уволили после того, как она приняла участия в праймериз ЕР на выборах в районную думу. Однако позже заведующая детсадом доказала в суде незаконность этих действий и восстановилась в должности.