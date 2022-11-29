Суд заставил мэрию в ХМАО вернуть на работу директора детсада и выплатить ей крупную компенсацию

Суд заставил администрацию Сургутского района (ХМАО) вернуть на работу экс-депутата думы муниципалитета и экс-заведующую детсадом Гульнару Рытову, которую уже дважды увольняли, по ее словам, из-за участия в праймериз. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала сама экс-депутат.
«Да, суд вчера постановил вернуть меня на должность, выплатить зарплату за полтора года и моральный ущерб в размере 50 тысяч рублей. С сегодняшнего дня меня восстановили в должности», — отмечает Рытова.
В администрации района отметили, что смогут предпринимать дальнейшие действия только после получения решения суда. Кроме того, начальник управления общественных связей и информационной политики Дмитрий Аверкин заявил, что тезис о политических причинах увольнения не соответствует действительности.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО увольняют заведующую детсадом из-за участия в праймериз ЕР. Однако позже Рытова доказала в суде незаконность увольнения и восстановилась в должности.
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