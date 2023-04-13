Один из богатейших депутатов свердловского заксобрания Владимир Смирнов не нашел 30 рублей на платную парковку в центре Екатеринбурга. И поставил свой Porsche Cayenne рядом — под знаком «Остановка/стоянка запрещена», заметил читатель URA.RU. Хотя сам народный избранник утверждает, что, во-первых, у него нет Porsche, а во-вторых, добрался до места пешком.
«Я не езжу на этой машине. На место добрался пешком. Вообще, за последние шесть месяцев у меня ни одного штрафа», — сказал политик. И добавил, что только за сегодня он сделал 12 тысяч шагов. «В центр езжу на метро, по отдельному переходу из ТРЦ „Омега“ (принадлежит Смирнову — прим. URA.RU)», — сказал Смирнов.
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