Депутат-олигарх пожалел 30 рублей на парковку в центре Екатеринбурга. Фото

13 апреля 2023 в 20:07 Размер текста - 17 +

Сам же Владимир Смирнов говорит, что не был за рулем Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Один из богатейших депутатов свердловского заксобрания Владимир Смирнов не нашел 30 рублей на платную парковку в центре Екатеринбурга. И поставил свой Porsche Cayenne рядом — под знаком «Остановка/стоянка запрещена», заметил читатель URA.RU. Хотя сам народный избранник утверждает, что, во-первых, у него нет Porsche, а во-вторых, добрался до места пешком. «Я не езжу на этой машине. На место добрался пешком. Вообще, за последние шесть месяцев у меня ни одного штрафа», — сказал политик. И добавил, что только за сегодня он сделал 12 тысяч шагов. «В центр езжу на метро, по отдельному переходу из ТРЦ „Омега“ (принадлежит Смирнову — прим. URA.RU)», — сказал Смирнов. Рядом с Владимиром Смирновым — его гражданская супруга Кристина Якушева Фото: читатель URA.RU

Один из богатейших депутатов свердловского заксобрания Владимир Смирнов не нашел 30 рублей на платную парковку в центре Екатеринбурга. И поставил свой Porsche Cayenne рядом — под знаком «Остановка/стоянка запрещена», заметил читатель URA.RU. Хотя сам народный избранник утверждает, что, во-первых, у него нет Porsche, а во-вторых, добрался до места пешком. «Я не езжу на этой машине. На место добрался пешком. Вообще, за последние шесть месяцев у меня ни одного штрафа», — сказал политик. И добавил, что только за сегодня он сделал 12 тысяч шагов. «В центр езжу на метро, по отдельному переходу из ТРЦ „Омега“ (принадлежит Смирнову — прим. URA.RU)», — сказал Смирнов.