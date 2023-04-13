Депутат-олигарх пожалел 30 рублей на парковку в центре Екатеринбурга. Фото

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Круглый стол в СКБ-Контуре с консулами. Екатеринбург , смирнов владимир
Сам же Владимир Смирнов говорит, что не был за рулем Фото:

Один из богатейших депутатов свердловского заксобрания Владимир Смирнов не нашел 30 рублей на платную парковку в центре Екатеринбурга. И поставил свой Porsche Cayenne рядом — под знаком «Остановка/стоянка запрещена», заметил читатель URA.RU. Хотя сам народный избранник утверждает, что, во-первых, у него нет Porsche, а во-вторых, добрался до места пешком.

«Я не езжу на этой машине. На место добрался пешком. Вообще, за последние шесть месяцев у меня ни одного штрафа», — сказал политик. И добавил, что только за сегодня он сделал 12 тысяч шагов. «В центр езжу на метро, по отдельному переходу из ТРЦ „Омега“ (принадлежит Смирнову — прим. URA.RU)», — сказал Смирнов.

Рядом с Владимиром Смирновым — его гражданская супруга Кристина Якушева
Рядом с Владимиром Смирновым — его гражданская супруга Кристина Якушева
Фото:

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Один из богатейших депутатов свердловского заксобрания Владимир Смирнов не нашел 30 рублей на платную парковку в центре Екатеринбурга. И поставил свой Porsche Cayenne рядом — под знаком «Остановка/стоянка запрещена», заметил читатель URA.RU. Хотя сам народный избранник утверждает, что, во-первых, у него нет Porsche, а во-вторых, добрался до места пешком. «Я не езжу на этой машине. На место добрался пешком. Вообще, за последние шесть месяцев у меня ни одного штрафа», — сказал политик. И добавил, что только за сегодня он сделал 12 тысяч шагов. «В центр езжу на метро, по отдельному переходу из ТРЦ „Омега“ (принадлежит Смирнову — прим. URA.RU)», — сказал Смирнов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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