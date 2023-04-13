WP: США подозревают Китай в тайных поставках оружия России

Согласно секретным документам, которые были опубликованы в Сети, Китай планировал тайно отправить России оружие в начале года. Об этом сообщили журналисты газеты The Washington Post Карен ДеЯнг и Мисси Райан.
«Китай одобрил предоставление военной помощи России в ее конфликте на Украине в начале этого года. КНР планировала замаскировать военную технику под гражданские предметы. Это следует из документа, который попал в Сеть», — говорится в
В апреле на популярной платформе для геймеров Discord были размещены секретные документы Пентагона. В них описаны сценарии развития конфликта в случае смерти президента России или Украины. Документы опубликовал пользователь с ником «OG». Утечка документов позволит России лучше противостоят шпионажу, заявил экс-офицер американской разведки Чарльз Морган, передает RT.
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