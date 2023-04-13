WP: США подозревают Китай в тайных поставках оружия России

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Китай мог тайно поставить оружие России, пишет The Washington Post Фото:
новость из сюжета
Утечка секретных документов Пентагона

Согласно секретным документам, которые были опубликованы в Сети, Китай планировал тайно отправить России оружие в начале года. Об этом сообщили журналисты газеты The Washington Post Карен ДеЯнг и Мисси Райан.

«Китай одобрил предоставление военной помощи России в ее конфликте на Украине в начале этого года. КНР планировала замаскировать военную технику под гражданские предметы. Это следует из документа, который попал в Сеть», — говорится в материале.

В апреле на популярной платформе для геймеров Discord были размещены секретные документы Пентагона. В них описаны сценарии развития конфликта в случае смерти президента России или Украины. Документы опубликовал пользователь с ником «OG». Утечка документов позволит России лучше противостоят шпионажу, заявил экс-офицер американской разведки Чарльз Морган, передает RT.

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Согласно секретным документам, которые были опубликованы в Сети, Китай планировал тайно отправить России оружие в начале года. Об этом сообщили журналисты газеты The Washington Post Карен ДеЯнг и Мисси Райан. «Китай одобрил предоставление военной помощи России в ее конфликте на Украине в начале этого года. КНР планировала замаскировать военную технику под гражданские предметы. Это следует из документа, который попал в Сеть», — говорится в материале. В апреле на популярной платформе для геймеров Discord были размещены секретные документы Пентагона. В них описаны сценарии развития конфликта в случае смерти президента России или Украины. Документы опубликовал пользователь с ником «OG». Утечка документов позволит России лучше противостоят шпионажу, заявил экс-офицер американской разведки Чарльз Морган, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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