WP: США подозревают Китай в тайных поставках оружия России 13 апреля 2023 в 20:42 Размер текста - 17 + Китай мог тайно поставить оружие России, пишет The Washington Post Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Утечка секретных документов Пентагона Согласно секретным документам, которые были опубликованы в Сети, Китай планировал тайно отправить России оружие в начале года. Об этом сообщили журналисты газеты The Washington Post Карен ДеЯнг и Мисси Райан. «Китай одобрил предоставление военной помощи России в ее конфликте на Украине в начале этого года. КНР планировала замаскировать военную технику под гражданские предметы. Это следует из документа, который попал в Сеть», — говорится в материале . В апреле на популярной платформе для геймеров Discord были размещены секретные документы Пентагона. В них описаны сценарии развития конфликта в случае смерти президента России или Украины. Документы опубликовал пользователь с ником «OG». Утечка документов позволит России лучше противостоят шпионажу, заявил экс-офицер американской разведки Чарльз Морган, передает RT. Согласно секретным документам, которые были опубликованы в Сети, Китай планировал тайно отправить России оружие в начале года. Об этом сообщили журналисты газеты The Washington Post Карен ДеЯнг и Мисси Райан. «Китай одобрил предоставление военной помощи России в ее конфликте на Украине в начале этого года. КНР планировала замаскировать военную технику под гражданские предметы. Это следует из документа, который попал в Сеть», — говорится в материале. В апреле на популярной платформе для геймеров Discord были размещены секретные документы Пентагона. В них описаны сценарии развития конфликта в случае смерти президента России или Украины. Документы опубликовал пользователь с ником «OG». Утечка документов позволит России лучше противостоят шпионажу, заявил экс-офицер американской разведки Чарльз Морган, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям