Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский завел Украину в тупик на фронте 13 апреля 2023 в 22:07 Размер текста - 17 + Владимир Зеленский довел ВСУ до критического состояния, сказал Олег Соскин Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский своей политикой завел Украину в тупик на фронте, а его армия находится в критическом состоянии. Об этом заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. «Первое, о чем можно говорить — это тупик на фронте. <…> Следующий момент — это оружие и боеприпасы», — сказал Олег Соскин на своем youtube-канале. По его словам, ВСУ находятся в критическом состоянии, а возможность проведения весеннего наступления стоит под вопросом. Кроме того, из-за разногласий внутри НАТО могут прекратиться поставки западного вооружения и техники. Ранее украинский политолог Михаил Чаплыга обвинил Зеленского в лицемерии. По его словам, украинский лидер молчит о нарушениях прав своих же граждан, несмотря на ожидания избирателей, напоминают «Дни.ру». Также на портале Histoire et Societe написали, что Зеленский добился «выдающихся результатов» в разрушении Украины , пишет Pravda.Ru. Также стало известно, что ВСУ переносят свое наступления, ссылаясь на плохую погоду. Однако российские эксперты предположили, что украинская сторона не смогла накопить достаточно вооружения и живой силы для своего удара, пишет «Национальная служба новостей». Президент Украины Владимир Зеленский своей политикой завел Украину в тупик на фронте, а его армия находится в критическом состоянии. Об этом заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. «Первое, о чем можно говорить — это тупик на фронте. <…> Следующий момент — это оружие и боеприпасы», — сказал Олег Соскин на своем youtube-канале. По его словам, ВСУ находятся в критическом состоянии, а возможность проведения весеннего наступления стоит под вопросом. Кроме того, из-за разногласий внутри НАТО могут прекратиться поставки западного вооружения и техники. Ранее украинский политолог Михаил Чаплыга обвинил Зеленского в лицемерии. По его словам, украинский лидер молчит о нарушениях прав своих же граждан, несмотря на ожидания избирателей, напоминают «Дни.ру». Также на портале Histoire et Societe написали, что Зеленский добился «выдающихся результатов» в разрушении Украины, пишет Pravda.Ru. Также стало известно, что ВСУ переносят свое наступления, ссылаясь на плохую погоду. Однако российские эксперты предположили, что украинская сторона не смогла накопить достаточно вооружения и живой силы для своего удара, пишет «Национальная служба новостей». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям