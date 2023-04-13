Президент Украины Владимир Зеленский своей политикой завел Украину в тупик на фронте, а его армия находится в критическом состоянии. Об этом заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Первое, о чем можно говорить — это тупик на фронте. <…> Следующий момент — это оружие и боеприпасы», — сказал Олег Соскин на своем youtube-канале.
По его словам, ВСУ находятся в критическом состоянии, а возможность проведения весеннего наступления стоит под вопросом. Кроме того, из-за разногласий внутри НАТО могут прекратиться поставки западного вооружения и техники.
Ранее украинский политолог Михаил Чаплыга обвинил Зеленского в лицемерии. По его словам, украинский лидер молчит о нарушениях прав своих же граждан, несмотря на ожидания избирателей, напоминают «Дни.ру». Также на портале Histoire et Societe написали, что Зеленский добился
Также стало известно, что ВСУ переносят свое наступления, ссылаясь на плохую погоду. Однако российские эксперты предположили, что украинская сторона не смогла накопить достаточно вооружения и живой силы для своего удара, пишет «Национальная служба новостей».
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