Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский завел Украину в тупик на фронте

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
Владимир Зеленский довел ВСУ до критического состояния, сказал Олег Соскин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский своей политикой завел Украину в тупик на фронте, а его армия находится в критическом состоянии. Об этом заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Первое, о чем можно говорить — это тупик на фронте. <…> Следующий момент — это оружие и боеприпасы», — сказал Олег Соскин на своем youtube-канале.

По его словам, ВСУ находятся в критическом состоянии, а возможность проведения весеннего наступления стоит под вопросом. Кроме того, из-за разногласий внутри НАТО могут прекратиться поставки западного вооружения и техники.

Ранее украинский политолог Михаил Чаплыга обвинил Зеленского в лицемерии. По его словам, украинский лидер молчит о нарушениях прав своих же граждан, несмотря на ожидания избирателей, напоминают «Дни.ру». Также на портале Histoire et Societe написали, что Зеленский добился «выдающихся результатов» в разрушении Украины, пишет Pravda.Ru.

Также стало известно, что ВСУ переносят свое наступления, ссылаясь на плохую погоду. Однако российские эксперты предположили, что украинская сторона не смогла накопить достаточно вооружения и живой силы для своего удара, пишет «Национальная служба новостей».

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Президент Украины Владимир Зеленский своей политикой завел Украину в тупик на фронте, а его армия находится в критическом состоянии. Об этом заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. «Первое, о чем можно говорить — это тупик на фронте. <…> Следующий момент — это оружие и боеприпасы», — сказал Олег Соскин на своем youtube-канале. По его словам, ВСУ находятся в критическом состоянии, а возможность проведения весеннего наступления стоит под вопросом. Кроме того, из-за разногласий внутри НАТО могут прекратиться поставки западного вооружения и техники. Ранее украинский политолог Михаил Чаплыга обвинил Зеленского в лицемерии. По его словам, украинский лидер молчит о нарушениях прав своих же граждан, несмотря на ожидания избирателей, напоминают «Дни.ру». Также на портале Histoire et Societe написали, что Зеленский добился «выдающихся результатов» в разрушении Украины, пишет Pravda.Ru. Также стало известно, что ВСУ переносят свое наступления, ссылаясь на плохую погоду. Однако российские эксперты предположили, что украинская сторона не смогла накопить достаточно вооружения и живой силы для своего удара, пишет «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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