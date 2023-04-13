В лесу в Подмосковье нашли гранатомет

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День пограничника. Курган, гранатомет, оружие
Гранатомет лежал в ящике, который найден в лесу Фото:

Ящик с гранатометом был найден в районе садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) «Квант» в деревне Деньково. Она находится в Подмосковье.

«В лесу в Подмосковье был обнаружен гранатомет. Ящик с оружием был найден в районе СНТ „Квант“ в деревне Деньково», — передает телеканал РЕН ТВ. Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов начали проверку. Принадлежность оружия не уточняется.

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Ящик с гранатометом был найден в районе садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) «Квант» в деревне Деньково. Она находится в Подмосковье. «В лесу в Подмосковье был обнаружен гранатомет. Ящик с оружием был найден в районе СНТ „Квант“ в деревне Деньково», — передает телеканал РЕН ТВ. Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов начали проверку. Принадлежность оружия не уточняется.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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