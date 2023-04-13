В лесу в Подмосковье нашли гранатомет

Гранатомет лежал в ящике, который найден в лесу
Ящик с гранатометом был найден в районе садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) «Квант» в деревне Деньково. Она находится в Подмосковье.
«В лесу в Подмосковье был обнаружен гранатомет. Ящик с оружием был найден в районе СНТ „Квант“ в деревне Деньково», — передает телеканал РЕН ТВ. Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов начали проверку. Принадлежность оружия не уточняется.
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