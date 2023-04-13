Российские хакеры из группировки KillNet предложили НАТО выкупить добытые учебные материалы Альянса

13 апреля 2023 в 23:52 Размер текста - 17 +

Сайты НАТО были атакованы хакерами из России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Хакеры из России предложили Североатлантическому альянсу (НАТО) выкупить за биткоины добытые данные из взломанной Системы управления обучением. Об этом сообщил основатель хакерской организации KillNet с ником KillMilk. «Теперь каждый участник НАТО сможет принять участие в нашей игре под названием „Заплати мне, и я буду молчать“. Первый лот открыт: система управления обучением НАТО (это гигабайты информации о военных методиках, личные данные о студентах, военных кураторах и многое другое). Цена: три биткоина», — пишет KillMilk в cвоем telegram-канале . Ранее российские хакеры из группировки KillNet повредили порядка 40% инфраструктуры НАТО. Сообщалось, что под удар попали сайты оборонных заказов НАТО и прочие госресурсы. Взлом был совершен с помощью DDoS-атак, что сделало невозможным вход на сайты со стороны сотрудников Альянса.

Хакеры из России предложили Североатлантическому альянсу (НАТО) выкупить за биткоины добытые данные из взломанной Системы управления обучением. Об этом сообщил основатель хакерской организации KillNet с ником KillMilk. «Теперь каждый участник НАТО сможет принять участие в нашей игре под названием „Заплати мне, и я буду молчать“. Первый лот открыт: система управления обучением НАТО (это гигабайты информации о военных методиках, личные данные о студентах, военных кураторах и многое другое). Цена: три биткоина», — пишет KillMilk в cвоем telegram-канале. Ранее российские хакеры из группировки KillNet повредили порядка 40% инфраструктуры НАТО. Сообщалось, что под удар попали сайты оборонных заказов НАТО и прочие госресурсы. Взлом был совершен с помощью DDoS-атак, что сделало невозможным вход на сайты со стороны сотрудников Альянса.