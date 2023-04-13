13 апреля 2023

Российские хакеры из группировки KillNet предложили НАТО выкупить добытые учебные материалы Альянса

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Хакер, IT (иллюстрации), хакеры, программирование, компьютеры, взлом, системный администратор, айтишник, компьютерный вирус, хакерская атака, ddos атака, компьютерные сети
Сайты НАТО были атакованы хакерами из России Фото:

Хакеры из России предложили Североатлантическому альянсу (НАТО) выкупить за биткоины добытые данные из взломанной Системы управления обучением. Об этом сообщил основатель хакерской организации KillNet с ником KillMilk.

«Теперь каждый участник НАТО сможет принять участие в нашей игре под названием „Заплати мне, и я буду молчать“. Первый лот открыт: система управления обучением НАТО (это гигабайты информации о военных методиках, личные данные о студентах, военных кураторах и многое другое). Цена: три биткоина», — пишет KillMilk в cвоем telegram-канале.

Ранее российские хакеры из группировки KillNet повредили порядка 40% инфраструктуры НАТО. Сообщалось, что под удар попали сайты оборонных заказов НАТО и прочие госресурсы. Взлом был совершен с помощью DDoS-атак, что сделало невозможным вход на сайты со стороны сотрудников Альянса.

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Хакеры из России предложили Североатлантическому альянсу (НАТО) выкупить за биткоины добытые данные из взломанной Системы управления обучением. Об этом сообщил основатель хакерской организации KillNet с ником KillMilk. «Теперь каждый участник НАТО сможет принять участие в нашей игре под названием „Заплати мне, и я буду молчать“. Первый лот открыт: система управления обучением НАТО (это гигабайты информации о военных методиках, личные данные о студентах, военных кураторах и многое другое). Цена: три биткоина», — пишет KillMilk в cвоем telegram-канале. Ранее российские хакеры из группировки KillNet повредили порядка 40% инфраструктуры НАТО. Сообщалось, что под удар попали сайты оборонных заказов НАТО и прочие госресурсы. Взлом был совершен с помощью DDoS-атак, что сделало невозможным вход на сайты со стороны сотрудников Альянса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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