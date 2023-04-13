13 апреля 2023

NYT: ФБР арестовало подозреваемого в утечке секретных документов Пентагона

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ФБР задержали летчика Тейшейру, который подозревается в причастности к утечке данных Фото:
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Утечка секретных документов Пентагона

Федеральное бюро расследований (ФБР) арестовало подозреваемого в причастности к «сливу» секретных документов Пентагона. Задержанным оказался 21-летний военный разведпоразделения Военно-воздушных сил ВВС нацгвардии штата Массачусетс Джек Тейшейра, сообщили в спецслужбе.

«ФБР арестовало военнослужащего Джека Тейшейру. Он подозревается в причастности к утечке документов Пентагона», — сообщает New York Times, ссылаясь на спецслужбу. В настоящее время в доме подозреваемого проходит обыск.

Ранее 21-летнего летчика американских ВВС Джека Тейшейру заподозрили в причастности к утечке данных Пентагона. О «сливе» секретных данных стало известно в начале апреля. В документах содержались планы нападения Украины на Подмосковье и Минск.

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Федеральное бюро расследований (ФБР) арестовало подозреваемого в причастности к «сливу» секретных документов Пентагона. Задержанным оказался 21-летний военный разведпоразделения Военно-воздушных сил ВВС нацгвардии штата Массачусетс Джек Тейшейра, сообщили в спецслужбе. «ФБР арестовало военнослужащего Джека Тейшейру. Он подозревается в причастности к утечке документов Пентагона», — сообщает New York Times, ссылаясь на спецслужбу. В настоящее время в доме подозреваемого проходит обыск. Ранее 21-летнего летчика американских ВВС Джека Тейшейру заподозрили в причастности к утечке данных Пентагона. О «сливе» секретных данных стало известно в начале апреля. В документах содержались планы нападения Украины на Подмосковье и Минск.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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