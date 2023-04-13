NYT: ФБР арестовало подозреваемого в утечке секретных документов Пентагона

Федеральное бюро расследований (ФБР) арестовало подозреваемого в причастности к «сливу» секретных документов Пентагона. Задержанным оказался 21-летний военный разведпоразделения Военно-воздушных сил ВВС нацгвардии штата Массачусетс Джек Тейшейра, сообщили в спецслужбе.
«ФБР арестовало военнослужащего Джека Тейшейру. Он подозревается в причастности к утечке документов Пентагона», — сообщает
Ранее 21-летнего летчика американских ВВС Джека Тейшейру заподозрили в причастности к утечке данных Пентагона. О «сливе» секретных данных стало известно в начале апреля. В документах содержались планы нападения Украины на Подмосковье и Минск.
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