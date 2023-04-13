The New York Times раскрыла, кто слил секретные данные США по Украине

The New York Times: 21-летний летчик подозревается в сливе секретных документов Пентагона
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Спецслужбы США намерены допросить Джека Тейшейру об утечке данных Пентагона Фото:
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Утечка секретных документов Пентагона

Виновным в утечке секретных данных Министерства обороны США может быть 21-летний летчик американских Военно-воздушных сил (ВВС) из штата Массачусетс Джек Тейшейра. Об этом сообщает американская газета The New York Times со ссылкой на неназванных чиновников.

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«Лидером небольшой игровой онлайн-группы (в мессенджере Discord — прим. ред.), в которую за последние несколько месяцев просочился целый ворох секретных документов американской разведки, является 21-летний военнослужащий разведывательного крыла Национальной воздушной гвардии штата Массачусетс Джек Тейшейра», — говорится в материале The New York Times. Два американских чиновника подтвердили газете, что следователи собираются допросить летчика об утечке, подчеркнув, что он может знать информацию, относящуюся к расследованию. Уточняется, что в Федеральном бюро расследований (ФБР) от комментариев воздержались.

Американские СМИ сообщили об утечке секретных данных Пентагона в начале апреля. После обнародования этой информации стало известно, что США сомневаются в успехе украинского контрнаступления. В документах содержались также планы нападения Украины на Подмосковье и Минск.

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Виновным в утечке секретных данных Министерства обороны США может быть 21-летний летчик американских Военно-воздушных сил (ВВС) из штата Массачусетс Джек Тейшейра. Об этом сообщает американская газета The New York Times со ссылкой на неназванных чиновников. «Лидером небольшой игровой онлайн-группы (в мессенджере Discord — прим. ред.), в которую за последние несколько месяцев просочился целый ворох секретных документов американской разведки, является 21-летний военнослужащий разведывательного крыла Национальной воздушной гвардии штата Массачусетс Джек Тейшейра», — говорится в материале The New York Times. Два американских чиновника подтвердили газете, что следователи собираются допросить летчика об утечке, подчеркнув, что он может знать информацию, относящуюся к расследованию. Уточняется, что в Федеральном бюро расследований (ФБР) от комментариев воздержались. Американские СМИ сообщили об утечке секретных данных Пентагона в начале апреля. После обнародования этой информации стало известно, что США сомневаются в успехе украинского контрнаступления. В документах содержались также планы нападения Украины на Подмосковье и Минск.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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