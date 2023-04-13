13 апреля 2023

Глава МИД Турции Чавушоглу отметил значимость Анкары в отношениях РФ и Украины

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Мевлют Чавушоглу: заявления турецкой оппозиции о конкретной позиции по Украине рискованны Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Турция — чуть ли не единственная страна, которая поддерживает контакт и с Россией, и с Украиной касаемо спецоперации. При этом заявления турецкой оппозиции о необходимости принятия конкретной позиции по конфликту на Украине рискованны, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Никакая страна, кроме нас, не говорит с Россией и Украиной», — заявил Мевлют Чавушоглу в разговоре с журналистами газеты Haber Turk. «Наш народ очень внимательно следит за внешней политикой и внешнеполитическими шагами. При этом мы не встаем на сторону России или Украины [в вопросе спецоперации]. Есть ли сегодня среди членов НАТО кто-нибудь, кроме нас, говорящий между двумя сторонами? Сейчас оппозиция говорит, что мы должны встать на чью-то сторону, но у нас нет такой роскоши», — подчеркнул он.

Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Турцию в лице министра иностранных дел страны Мевлюта Чавушоглу помогать Украине. Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Алексей Ерхов отмечал, что Турция продолжает поставлять вооружение Украине, и постепенно объемы ее поддержки расширяются.

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Турция — чуть ли не единственная страна, которая поддерживает контакт и с Россией, и с Украиной касаемо спецоперации. При этом заявления турецкой оппозиции о необходимости принятия конкретной позиции по конфликту на Украине рискованны, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. «Никакая страна, кроме нас, не говорит с Россией и Украиной», — заявил Мевлют Чавушоглу в разговоре с журналистами газеты Haber Turk. «Наш народ очень внимательно следит за внешней политикой и внешнеполитическими шагами. При этом мы не встаем на сторону России или Украины [в вопросе спецоперации]. Есть ли сегодня среди членов НАТО кто-нибудь, кроме нас, говорящий между двумя сторонами? Сейчас оппозиция говорит, что мы должны встать на чью-то сторону, но у нас нет такой роскоши», — подчеркнул он. Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Турцию в лице министра иностранных дел страны Мевлюта Чавушоглу помогать Украине. Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Алексей Ерхов отмечал, что Турция продолжает поставлять вооружение Украине, и постепенно объемы ее поддержки расширяются.
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