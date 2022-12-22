22 декабря 2022

Блинкен призвал власти Турции помогать Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины. Москва, блинкен энтони
Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее обещал Украине оружие Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Турцию в лице министра иностранных дел страны Мевлюта Чавушоглу помогать Украине. Разговор двух сторон состоялся по телефону.

«Госсекретарь и министр иностранных дел подчеркнули важность единства НАТО в контексте поддержки защиты Украины от неспровоцированной агрессии со стороны России. Госсекретарь Блинкен также выразил обеспокоенность ситуацией в Сирии», — следует из заявления американского дипведомства.

Ранее Энтони Блинкен сообщал, что США передадут Украине системы противовоздушной обороны Patriot в рамках нового пакета военной помощи. Источники также говорили, что Киев получит от штатов высокоточные «умные» бомбы JDAM. После начала спецоперации на Украине, которую Россия начала 24 февраля многие страны вмешались в конфликт и стали поддерживать Киев денежными траншами и военной помощью.

Все главные новости о спецоперации и не только - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Турцию в лице министра иностранных дел страны Мевлюта Чавушоглу помогать Украине. Разговор двух сторон состоялся по телефону. «Госсекретарь и министр иностранных дел подчеркнули важность единства НАТО в контексте поддержки защиты Украины от неспровоцированной агрессии со стороны России. Госсекретарь Блинкен также выразил обеспокоенность ситуацией в Сирии», — следует из заявления американского дипведомства. Ранее Энтони Блинкен сообщал, что США передадут Украине системы противовоздушной обороны Patriot в рамках нового пакета военной помощи. Источники также говорили, что Киев получит от штатов высокоточные «умные» бомбы JDAM. После начала спецоперации на Украине, которую Россия начала 24 февраля многие страны вмешались в конфликт и стали поддерживать Киев денежными траншами и военной помощью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...