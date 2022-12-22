Блинкен призвал власти Турции помогать Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Турцию в лице министра иностранных дел страны Мевлюта Чавушоглу помогать Украине. Разговор двух сторон состоялся по телефону.
«Госсекретарь и министр иностранных дел подчеркнули важность единства НАТО в контексте поддержки защиты Украины от неспровоцированной агрессии со стороны России. Госсекретарь Блинкен также выразил обеспокоенность ситуацией в Сирии», — следует из заявления американского дипведомства.
Ранее Энтони Блинкен сообщал, что США передадут Украине системы противовоздушной обороны Patriot в рамках нового пакета военной помощи. Источники также говорили, что Киев получит от штатов высокоточные «умные» бомбы JDAM. После начала спецоперации на Украине, которую Россия начала 24 февраля многие страны вмешались в конфликт и стали поддерживать Киев денежными траншами и военной помощью.
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Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Турцию в лице министра иностранных дел страны Мевлюта Чавушоглу помогать Украине. Разговор двух сторон состоялся по телефону. «Госсекретарь и министр иностранных дел подчеркнули важность единства НАТО в контексте поддержки защиты Украины от неспровоцированной агрессии со стороны России. Госсекретарь Блинкен также выразил обеспокоенность ситуацией в Сирии», — следует из заявления американского дипведомства. Ранее Энтони Блинкен сообщал, что США передадут Украине системы противовоздушной обороны Patriot в рамках нового пакета военной помощи. Источники также говорили, что Киев получит от штатов высокоточные «умные» бомбы JDAM. После начала спецоперации на Украине, которую Россия начала 24 февраля многие страны вмешались в конфликт и стали поддерживать Киев денежными траншами и военной помощью.