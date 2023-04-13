Посол Антонов раскрыл обещание Госдепа из-за визита Лаврова в США

Посол Антонов: Госдеп США предупредил о холодном приеме Лаврова

14 апреля 2023 в 02:03 Размер текста - 17 +

Госдеп пообещал Сергею Лаврову холодный прием Фото: Владимир Андреев © URA.RU Госдеп США анонсировал холодный прием министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову. Глава МИД примет участие в мероприятиях ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. «На протяжении многих лет мы не видим никакого дружелюбия с американской стороны. Нас однозначно предупредили в Госдепе на очень высоком уровне, что здесь Сергея Викторовича ждет холодный прием», — рассказал Антонов в эфире передачи «Большая игра» на Первом канале . Он отметил, что американская сторона пока не предоставила визы для команды Лаврова. Антонов считает, что США приложили максимум усилий для охлаждения отношений между двумя странами. Ранее сообщалось, что Москва готова рассмотреть возможность встречи Лаврова с госсеком США Энтони Блинкеном. Для этого необходимо предложение от американской стороны.

Госдеп США анонсировал холодный прием министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову. Глава МИД примет участие в мероприятиях ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. «На протяжении многих лет мы не видим никакого дружелюбия с американской стороны. Нас однозначно предупредили в Госдепе на очень высоком уровне, что здесь Сергея Викторовича ждет холодный прием», — рассказал Антонов в эфире передачи «Большая игра» на Первом канале. Он отметил, что американская сторона пока не предоставила визы для команды Лаврова. Антонов считает, что США приложили максимум усилий для охлаждения отношений между двумя странами. Ранее сообщалось, что Москва готова рассмотреть возможность встречи Лаврова с госсеком США Энтони Блинкеном. Для этого необходимо предложение от американской стороны.