Посол Антонов раскрыл обещание Госдепа из-за визита Лаврова в США

Госдеп США анонсировал холодный прием министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову. Глава МИД примет участие в мероприятиях ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«На протяжении многих лет мы не видим никакого дружелюбия с американской стороны. Нас однозначно предупредили в Госдепе на очень высоком уровне, что здесь Сергея Викторовича ждет холодный прием», — рассказал Антонов в эфире передачи «Большая игра» на
Он отметил, что американская сторона пока не предоставила визы для команды Лаврова. Антонов считает, что США приложили максимум усилий для охлаждения отношений между двумя странами.
Ранее сообщалось, что Москва готова рассмотреть возможность встречи Лаврова с госсеком США Энтони Блинкеном. Для этого необходимо предложение от американской стороны.
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