Лавров допустил возможность переговоров с Блинкеном

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новое знание, Сергей Лавров. Москва, лавров сергей
Россия готова рассмотреть любые конкретные предложения, подчеркнул Лавров Фото:

Москва готова рассмотреть возможность встречи руководителей дипломатических ведомства России и США в штаб-квартире ООН в апреле, если получит серьезное предложение от американской стороны. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя потенциальную встречу с госсеком США Энтони Блинкеном.

«Мы никогда от серьезных предложений о диалоге не отказываемся. <…> Наша позиция неизменна: мы любое предложение о серьезном разговоре готовы рассматривать», — сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров в Анкаре с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. Слова министра приводит ТАСС.

В то же время Лавров указывал, что мирные переговоры по Украине могут состояться только при учете российских интересов. Последние были проигнорированы западными странами с пренебрежением, отмечал диппредставитель.

В начале апреля Блинкен позвонил Лаврову, чтобы ля того, чтобы обсудить задержание американского журналиста издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича. В ходе общения представитель РФ подчеркнул недопустимость придания политической окраски делу западными СМИ.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Москва готова рассмотреть возможность встречи руководителей дипломатических ведомства России и США в штаб-квартире ООН в апреле, если получит серьезное предложение от американской стороны. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя потенциальную встречу с госсеком США Энтони Блинкеном. «Мы никогда от серьезных предложений о диалоге не отказываемся. <…> Наша позиция неизменна: мы любое предложение о серьезном разговоре готовы рассматривать», — сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров в Анкаре с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. Слова министра приводит ТАСС. В то же время Лавров указывал, что мирные переговоры по Украине могут состояться только при учете российских интересов. Последние были проигнорированы западными странами с пренебрежением, отмечал диппредставитель. В начале апреля Блинкен позвонил Лаврову, чтобы ля того, чтобы обсудить задержание американского журналиста издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича. В ходе общения представитель РФ подчеркнул недопустимость придания политической окраски делу западными СМИ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...