Лавров допустил возможность переговоров с Блинкеном

Москва готова рассмотреть возможность встречи руководителей дипломатических ведомства России и США в штаб-квартире ООН в апреле, если получит серьезное предложение от американской стороны. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя потенциальную встречу с госсеком США Энтони Блинкеном.
«Мы никогда от серьезных предложений о диалоге не отказываемся. <…> Наша позиция неизменна: мы любое предложение о серьезном разговоре готовы рассматривать», — сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров в Анкаре с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. Слова министра приводит ТАСС.
В то же время Лавров указывал, что мирные переговоры по Украине могут состояться только при учете российских интересов. Последние были проигнорированы западными странами с пренебрежением, отмечал диппредставитель.
В начале апреля Блинкен позвонил Лаврову, чтобы ля того, чтобы обсудить задержание американского журналиста издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича. В ходе общения представитель РФ подчеркнул недопустимость придания политической окраски делу западными СМИ.
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