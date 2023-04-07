Лавров допустил возможность переговоров с Блинкеном

07 апреля 2023 в 15:14 Размер текста - 17 +

Россия готова рассмотреть любые конкретные предложения, подчеркнул Лавров Фото: Владимир Андреев © URA.RU Москва готова рассмотреть возможность встречи руководителей дипломатических ведомства России и США в штаб-квартире ООН в апреле, если получит серьезное предложение от американской стороны. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя потенциальную встречу с госсеком США Энтони Блинкеном. «Мы никогда от серьезных предложений о диалоге не отказываемся. <…> Наша позиция неизменна: мы любое предложение о серьезном разговоре готовы рассматривать», — сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров в Анкаре с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. Слова министра приводит ТАСС. В то же время Лавров указывал, что мирные переговоры по Украине могут состояться только при учете российских интересов. Последние были проигнорированы западными странами с пренебрежением, отмечал диппредставитель. В начале апреля Блинкен позвонил Лаврову, чтобы ля того, чтобы обсудить задержание американского журналиста издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича. В ходе общения представитель РФ подчеркнул недопустимость придания политической окраски делу западными СМИ.

Москва готова рассмотреть возможность встречи руководителей дипломатических ведомства России и США в штаб-квартире ООН в апреле, если получит серьезное предложение от американской стороны. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя потенциальную встречу с госсеком США Энтони Блинкеном. «Мы никогда от серьезных предложений о диалоге не отказываемся. <…> Наша позиция неизменна: мы любое предложение о серьезном разговоре готовы рассматривать», — сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров в Анкаре с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. Слова министра приводит ТАСС. В то же время Лавров указывал, что мирные переговоры по Украине могут состояться только при учете российских интересов. Последние были проигнорированы западными странами с пренебрежением, отмечал диппредставитель. В начале апреля Блинкен позвонил Лаврову, чтобы ля того, чтобы обсудить задержание американского журналиста издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича. В ходе общения представитель РФ подчеркнул недопустимость придания политической окраски делу западными СМИ.