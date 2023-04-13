13 апреля 2023

Леди Гаге дали должность в Белом доме

Байден назначил Леди Гагу сопредседателем комитета по культуре и искусству президента США
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Клипарт. США, белый дом, сша, соединенные штаты америки, usa
Леди Гага назначена ответственной за культуру США Фото:

Президент США Джо Байден назначил американскую певицу, автора песен, продюсера, дизайнера и актрису Леди Гагу сопредседателем президентского комитета по культуре и искусству. Об этом сообщила пресс-служба президента.

«Леди Гага (настоящее имя Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта) является обладательницей 13 премий „Грэмми“ и входит в число наиболее коммерчески успешных исполнительниц в истории. [Она] активно участвует в благотворительности и общественных кампаниях», — подчеркивается в заявлении, опубликованном на сайте американского лидера.

В прошлом году Леди Гага во время своего выступления в Лос-Анджелесе пообщалась с поклонниками, вспомнила о своих поездках в Россию и назвала русских «тупыми». «Им нужно было арестовать меня в России, пока у них была возможность. Я сказала им надеть на меня наручники, я приехала с конвоем. Они как были тупыми тогда, такими и остались», — заявила певица.

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Президент США Джо Байден назначил американскую певицу, автора песен, продюсера, дизайнера и актрису Леди Гагу сопредседателем президентского комитета по культуре и искусству. Об этом сообщила пресс-служба президента. «Леди Гага (настоящее имя Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта) является обладательницей 13 премий „Грэмми“ и входит в число наиболее коммерчески успешных исполнительниц в истории. [Она] активно участвует в благотворительности и общественных кампаниях», — подчеркивается в заявлении, опубликованном на сайте американского лидера. В прошлом году Леди Гага во время своего выступления в Лос-Анджелесе пообщалась с поклонниками, вспомнила о своих поездках в Россию и назвала русских «тупыми». «Им нужно было арестовать меня в России, пока у них была возможность. Я сказала им надеть на меня наручники, я приехала с конвоем. Они как были тупыми тогда, такими и остались», — заявила певица.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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