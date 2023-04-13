Леди Гаге дали должность в Белом доме

Президент США Джо Байден назначил американскую певицу, автора песен, продюсера, дизайнера и актрису Леди Гагу сопредседателем президентского комитета по культуре и искусству. Об этом сообщила пресс-служба президента.
«Леди Гага (настоящее имя Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта) является обладательницей 13 премий „Грэмми“ и входит в число наиболее коммерчески успешных исполнительниц в истории. [Она] активно участвует в благотворительности и общественных кампаниях», — подчеркивается в
В прошлом году Леди Гага во время своего выступления в Лос-Анджелесе пообщалась с поклонниками, вспомнила о своих поездках в Россию и назвала русских «тупыми». «Им нужно было арестовать меня в России, пока у них была возможность. Я сказала им надеть на меня наручники, я приехала с конвоем. Они как были тупыми тогда, такими и остались», — заявила певица.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!