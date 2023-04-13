Стало известно, сколько россияне тратят на продукты

Жители России в 2022 году потратили 25% от основной части доходов на еду. Такими данными поделился Центр исследований гражданского общества Высшей школы экономики.
«25% опрошенных отметили, что тратят на продукты две трети и более от доходов семьи. При этом авторы исследования указывают, что в сравнении с прошлыми годами эти цифры уменьшились, благосостояние граждан растет, пусть и не слишком динамично», — передают «Известия». Также отмечается, что нехватку средств на питание, одежду или обувь в 2022 году испытывали 17% жителей России.
При этом, по данным этого же соцопроса, каждый шестой житель России (17%) в 2022 году испытывал нехватку средств на покупку продуктов питания или одежды и обуви. В частности, 4% сообщили, что денег не хватает даже на питание, и 13% — что у них есть возможность покупать продукты, но не одежду или обувь.
Ранее стало известно, что россияне в 2022 году снизили свои затраты на продукты, перестав покупать дорогое продовольствие и ограничиваясь самыми необходимыми и дешевыми товарами. Согласно предварительным оценкам крупнейших ритейлеров, продажи продовольственных товаров в натуральном выражении сократились в торговых сетях в 2022 году по сравнению с 2021-м максимум на 5%.
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