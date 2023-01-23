Россияне стали меньше тратить на еду

24 января 2023 в 03:20 Размер текста - 17 +

Эксперт считает, что в 2023 году динамика изменится Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Россияне в 2022 году снизили свои затраты на продукты, перестав покупать дорогие деликатесы и ограничиваясь самыми необходимыми и дешевыми товарами. Об этом рассказал Игорь Караваев, председатель президиума ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). «Согласно предварительным оценкам крупнейших ритейлеров, продажи продовольственных товаров в натуральном выражении сократились в торговых сетях в 2022 году по сравнению с 2021-м максимум на 5%», — передают «Известия» слова Караваева. При этом он уточнил, что основная часть падения продаж пришлась на гипермаркеты и супермаркеты, тогда как другие форматы магазинов улучшили динамику. Представитель АКОРТ также дал позитивный прогноз на 2023 год. По его словам, в ассоциации ожидают восстановления динамики. Прогноз основывается на данных о росте продаж в 2022 году у дискаунтеров, «магазинов у дома» и онлайн-сегмента. Ранее URA.RU сообщало, что во второй половине 2022 года россияне больше всего тратились на покупку лекарств, медицинские услуги, оплату коммунальных платежей и продукты питания. При этом опрошенные не ожидают резкого повышения цен в следующее полугодие.

Россияне в 2022 году снизили свои затраты на продукты, перестав покупать дорогие деликатесы и ограничиваясь самыми необходимыми и дешевыми товарами. Об этом рассказал Игорь Караваев, председатель президиума ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). «Согласно предварительным оценкам крупнейших ритейлеров, продажи продовольственных товаров в натуральном выражении сократились в торговых сетях в 2022 году по сравнению с 2021-м максимум на 5%», — передают «Известия» слова Караваева. При этом он уточнил, что основная часть падения продаж пришлась на гипермаркеты и супермаркеты, тогда как другие форматы магазинов улучшили динамику. Представитель АКОРТ также дал позитивный прогноз на 2023 год. По его словам, в ассоциации ожидают восстановления динамики. Прогноз основывается на данных о росте продаж в 2022 году у дискаунтеров, «магазинов у дома» и онлайн-сегмента. Ранее URA.RU сообщало, что во второй половине 2022 года россияне больше всего тратились на покупку лекарств, медицинские услуги, оплату коммунальных платежей и продукты питания. При этом опрошенные не ожидают резкого повышения цен в следующее полугодие.