23 января 2023

Россияне стали меньше тратить на еду

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд в магазины городов Челябинск и Копейск. Челябинск, покупатель, продукты, хлеб, супермаркет, продуктовая корзина, магазин
Эксперт считает, что в 2023 году динамика изменится Фото:

Россияне в 2022 году снизили свои затраты на продукты, перестав покупать дорогие деликатесы и ограничиваясь самыми необходимыми и дешевыми товарами. Об этом рассказал Игорь Караваев, председатель президиума ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

«Согласно предварительным оценкам крупнейших ритейлеров, продажи продовольственных товаров в натуральном выражении сократились в торговых сетях в 2022 году по сравнению с 2021-м максимум на 5%», — передают «Известия» слова Караваева. При этом он уточнил, что основная часть падения продаж пришлась на гипермаркеты и супермаркеты, тогда как другие форматы магазинов улучшили динамику.

Представитель АКОРТ также дал позитивный прогноз на 2023 год. По его словам, в ассоциации ожидают восстановления динамики. Прогноз основывается на данных о росте продаж в 2022 году у дискаунтеров, «магазинов у дома» и онлайн-сегмента.

Ранее URA.RU сообщало, что во второй половине 2022 года россияне больше всего тратились на покупку лекарств, медицинские услуги, оплату коммунальных платежей и продукты питания. При этом опрошенные не ожидают резкого повышения цен в следующее полугодие.

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Россияне в 2022 году снизили свои затраты на продукты, перестав покупать дорогие деликатесы и ограничиваясь самыми необходимыми и дешевыми товарами. Об этом рассказал Игорь Караваев, председатель президиума ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). «Согласно предварительным оценкам крупнейших ритейлеров, продажи продовольственных товаров в натуральном выражении сократились в торговых сетях в 2022 году по сравнению с 2021-м максимум на 5%», — передают «Известия» слова Караваева. При этом он уточнил, что основная часть падения продаж пришлась на гипермаркеты и супермаркеты, тогда как другие форматы магазинов улучшили динамику. Представитель АКОРТ также дал позитивный прогноз на 2023 год. По его словам, в ассоциации ожидают восстановления динамики. Прогноз основывается на данных о росте продаж в 2022 году у дискаунтеров, «магазинов у дома» и онлайн-сегмента. Ранее URA.RU сообщало, что во второй половине 2022 года россияне больше всего тратились на покупку лекарств, медицинские услуги, оплату коммунальных платежей и продукты питания. При этом опрошенные не ожидают резкого повышения цен в следующее полугодие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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