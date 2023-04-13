«Коммерсант»: участников СВО привлекут к воспитанию молодежи

14 апреля 2023 в 04:36 Размер текста - 17 +

Росмолодежь привлечет в сферу молодежной политики демобилизованных военнослужащих, участвовавших в СВО Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) в рамках проекта «Твой герой» намерено привлечь к работе с молодежью демобилизованных военнослужащих, участвовавших в спецоперации. Составителем программы является замруководителя администрации президента Сергей Кириенко. Демобилизованных военных хотят трудоустроить в региональные центры и клубы военно-патриотической направленности и детские лагеря. В дальнейшем чиновники рассматривают возможность внедрить опыт бывших бойцов в систему патриотического воспитания на базе школ и вузов, передает « Коммерсант ». С середины марта уже более 130 ветеранов СВО прошли программу подготовки в образовательном центре «Машук». За несколько дней они поучаствовали в мастер-классах, на которых рассказывалось про ценностные ориентиры молодежи. Предполагается, что в дальнейшем участники СВО по возвращении смогут рассчитывать на трудоустройство в региональные и муниципальные центры патриотического воспитания. Ранее в России заработал фонд помощи ветеранам СВО. Председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева встретилась с участниками третьего лагеря «Перезагрузка» службы сопровождения ветеранов СВО «Народного фронта». Участники встречи поделились личным опытом и обсудили проблемы, с которыми приходится сталкиваться ветеранам СВО во время реабилитации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) в рамках проекта «Твой герой» намерено привлечь к работе с молодежью демобилизованных военнослужащих, участвовавших в спецоперации. Составителем программы является замруководителя администрации президента Сергей Кириенко. Демобилизованных военных хотят трудоустроить в региональные центры и клубы военно-патриотической направленности и детские лагеря. В дальнейшем чиновники рассматривают возможность внедрить опыт бывших бойцов в систему патриотического воспитания на базе школ и вузов, передает «Коммерсант». С середины марта уже более 130 ветеранов СВО прошли программу подготовки в образовательном центре «Машук». За несколько дней они поучаствовали в мастер-классах, на которых рассказывалось про ценностные ориентиры молодежи. Предполагается, что в дальнейшем участники СВО по возвращении смогут рассчитывать на трудоустройство в региональные и муниципальные центры патриотического воспитания. Ранее в России заработал фонд помощи ветеранам СВО. Председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева встретилась с участниками третьего лагеря «Перезагрузка» службы сопровождения ветеранов СВО «Народного фронта». Участники встречи поделились личным опытом и обсудили проблемы, с которыми приходится сталкиваться ветеранам СВО во время реабилитации.