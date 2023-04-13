Синоптики ХМАО прогнозируют в выходные перепады температур

В выходные температура воздуха будет опускаться до -24 градусов ночью Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В выходные в ХМАО при прояснениях ожидается похолодание до -24 градусов ночью, при этом днем температура будет подниматься до +4 градусов. Прогноз подготовили синоптики Гидрометцентра Югры.

В субботу и воскресенье в округе ожидается переменная облачность, местами пройдет снег, при потеплении с дождем. Ночью температура будет опускаться до -19 -24 градусов, на западе Югры до -5 -10. Днем потеплеет до +3 +4, местами будет минусовая температура, от -2 до -10 градусов. В субботу, 15 апреля, ветер будет дуть с запада, со скоростью до 10 метров в секунду. В воскресенье, 16 апреля, он усилится до 13 метров в секунду, а также сменит направление на северо-западный.

По информации онлайн-сервиса Gismeteo, в Сургуте ночью температура будет опускаться до -19 градусов, днем подниматься до -4. В Ханты-Мансийске днем потеплеет до 0 градусов, ночью похолодает до -15. В Нижневартовске перепады температуры составят от -18 ночью до -5 днем.