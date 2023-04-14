В США сделали пугающее признание об Украине

TAC: утечка данных Пентагона указывает на то, что «украинский корабль тонет»
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Мариуполь. Украина, флаг украины, донбасс, мариуполь
Украина, по мнению американских политиков, «тонет», передает The American Conservative Фото:
новость из сюжета
Утечка секретных документов Пентагона

Утечка данных Пентагона говорит о том, что «украинский корабль тонет». Об этом написали в The American Conservative. В статье указали, что, по мнению политиков из США, победа Украины становится в более маловероятной.

«Это не маленькая утечка, и Украина не большой корабль. <…> утечка предполагает, что американские политики, военачальники и шпионы признают в частном порядке то, что они отказываются говорить публично: победа Украины далеко не бесспорна и становится все более маловероятной», — говорится в материале издания. Кроме того, там уточнили, что политикам следует обратить внимание на нецелесообразность дальнейшей поддержки Украины.

В начале апреля в соцсети были слиты секретные данные Пентагона. В них, кроме множества данных США, была многочисленная информация про ВСУ. Российская разведка могла получить опасные для ВСУ данные из-за утечки, пишет RT. Слитые данные могут препятствовать помощи Украине, передает телеканал 360.

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Утечка данных Пентагона говорит о том, что «украинский корабль тонет». Об этом написали в The American Conservative. В статье указали, что, по мнению политиков из США, победа Украины становится в более маловероятной. «Это не маленькая утечка, и Украина не большой корабль. <…> утечка предполагает, что американские политики, военачальники и шпионы признают в частном порядке то, что они отказываются говорить публично: победа Украины далеко не бесспорна и становится все более маловероятной», — говорится в материале издания. Кроме того, там уточнили, что политикам следует обратить внимание на нецелесообразность дальнейшей поддержки Украины. В начале апреля в соцсети были слиты секретные данные Пентагона. В них, кроме множества данных США, была многочисленная информация про ВСУ. Российская разведка могла получить опасные для ВСУ данные из-за утечки, пишет RT. Слитые данные могут препятствовать помощи Украине, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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