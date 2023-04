Что известно о подозреваемом в сливе данных Пентагона: биография

Подозреваемый в утечке документов Пентагона начал делиться ими еще в 2022 году, сообщает The Washington Post Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Утечка секретных документов Пентагона Подозреваемый в утечке документов Пентагона, 21-летний Джек Тейшейра был патриотом США и служил в армии. The Washington Post приводит биографию подозреваемого, ссылаясь на официальные данные и слова людей, знавших Тейшейру. «Патриотическое рвение оказалось обычным явлением для 21-летнего летчика 1-го класса Джека Тейшейры, который пошел по стопам многочисленных членов семьи, уйдя служить в армию», — передает The Washington Post. Как пишет издание, Тейшейр в армии был назначен управлять и устранять неполадки в компьютерах и системах связи 102-го разведывательного крыла на базе ВВС Национальной гвардии «Отис». Служба военного началась осенью 2022 года. Он был относительно неопытен, но уже имел доступ к строго засекреченной военной разведке через компьютерную сеть министерства обороны, известную как «Объединенная всемирная разведывательная система связи». Система, указывает газета, позволяла подозреваемому распечатывать любые секретные документы. Подозреваемый активно участвовал в обсуждении мировых конфликтов в каналах геймерского компьютерного приложения Discord. Друг Тейшейры рассказал, что тот начал делиться секретными документами еще в феврале 2022 года. Обмен документами, по словам знакомых подозреваемого, имел цель обучить политике людей, которым он доверял и считал своими друзьями. Тейшейра не стремился подорвать национальную безопасность, но надеялся научить преимущественно молодых участников своего сервера «лучшему взгляду на проблему единственным доступным ему способом», сказал его друг. «Он любил Америку, но просто не был уверен в ее будущем», — сказал он. Другие участники сервера поделились с The Washington Post видео, на котором молодой человек выкрикивал расистские и антисемитские оскорбления. По словам пользователей, подозреваемый часто ссылался на правительственные рейды США в Техасе, Айдахо и Вако (Рейды Палмера, серия силовых акций правительством США, предпринятых против радикальных левых анархистов в 1918—1921 годах — прим. URA.RU). Новость по теме Кто слил секретные данные Пентагона: что известно о виновнике Также, по словам пользователей, Тейшейра посвятил название своего Discord-сервера гей-мему, появившемуся из порно-видео. Однако, утверждает друг подозреваемого, было трудно понять его истинные взгляды и ориентацию, учитывая постоянную иронию со стороны подозреваемого. По словам друга, он хотел угодить другим пользователям сервера, используя расистские высказывания. Кроме того, он был довольно-таки консервативным католиком и увлекался оружием. Тейшейра просто доверился не тем людям, отмечает его друг. Семья Тейшейры изначально не смогла поверить в обвинение сына. Они указывают, что это противоречит десятилетиям его военной службы. Кроме того, юноша жил в военной семье. Его отчим — военный летчик, ушедший в отставку после 34-летней карьеры в ВВС США, а мать в течение многих лет работала в некоммерческих организациях, поддерживающих ветеранов. Незадолго до обвинения Тейшейра выложил в свой игровой профиль Steam изображение человека с вырезом на голове, держащего в руках винтовку. Под фотографией он написал: «Остерегайтесь тихого человека. Пока другие говорят, он наблюдал. И пока другие действуют, он планирует. И когда они наконец отдыхают… он наносит удар». 13 апреля стало известно, кто слил секретные данные Пентагона. По сообщениям СМИ, это был 21-летний Джек Тейшейра. Позже ФБР арестовало молодого человека, передает RT. В заявлении бюро сообщается, что были проведены санкционированные правоохранительные действия в жилом доме в Норт-Дайтон. Фото: The Washington Post Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

