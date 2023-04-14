Марочко рассказал о тактике ВСУ при отступлении из Бахмута

При отступлении из Бахмута (Артемовска) ВСУ придерживаются тактики, которая заключается в минировании города взрывными устройствами с возможностью дистанционной активации. Об этом рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«При отступлении из Бахмута ВСУ минируют город комбинированными взрывными устройствами», — передает слова Марочко ТАСС. Он добавил, что украинские боевики тщательно подвергают установленные устройства маскировке. Устройства имеют возможности дистанционного срабатывания и подрыва через определенное количество времени. По мнению Марочко, такая тактика может говорить о желании украинских боевиков навредить мирным жителям.
Ранее стало известно, что в Бахмуте украинские военнослужащие при отступлении прибегают к подрыву многоэтажек для замедления продвижения военнослужащих ЧВК «Вагнер». Один из командиров ЧВК рассказал, что командование ВСУ использует в качестве «живого щита» неопытных солдат для прикрытия отступления основных сил из города, передает Nation News. Один из украинских солдат заявил зарубежным СМИ, что удержание Бахмута абсолютно бессмысленно и сопровождается большими потерями, сообщает телеканал 360.
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