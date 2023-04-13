Отступающие в Бахмуте ВСУ подрывают многоэтажки

Для замедления продвижения ЧВК «Вагнер» ВСУ прибегают к подрыву домов, заявил командир штурмовиков Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Боевики ВСУ при отступлении в западную часть Бахмута (Артемовска) подрывают многоэтажки для замедления продвижения военнослужащих ЧВК «Вагнер». Об этом рассказал командир штурмовиков российских войск.

«При отходе солдаты ВСУ просто подрывают многоэтажные здания», — передает слова командира РИА Новости. Также он добавил, что для замедления продвижения российских сил и создания дополнительных помех боевики применяют поджоги.