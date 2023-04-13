Отступающие в Бахмуте ВСУ подрывают многоэтажки

Боевики ВСУ при отступлении в западную часть Бахмута (Артемовска) подрывают многоэтажки для замедления продвижения военнослужащих ЧВК «Вагнер». Об этом рассказал командир штурмовиков российских войск.
«При отходе солдаты ВСУ просто подрывают многоэтажные здания», — передает слова командира РИА Новости. Также он добавил, что для замедления продвижения российских сил и создания дополнительных помех боевики применяют поджоги.
Ранее эвакуировавшаяся жительница Бахмута рассказала о поджогах украинской армией зданий в городе для съемки красивых видеокадров. По сообщениям военкоров, солдаты ЧВК «Вагнер» взяли под контроль железнодорожный вокзал в Бахмуте, передает
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