Отступающие в Бахмуте ВСУ подрывают многоэтажки

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Для замедления продвижения ЧВК «Вагнер» ВСУ прибегают к подрыву домов, заявил командир штурмовиков Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Боевики ВСУ при отступлении в западную часть Бахмута (Артемовска) подрывают многоэтажки для замедления продвижения военнослужащих ЧВК «Вагнер». Об этом рассказал командир штурмовиков российских войск.

«При отходе солдаты ВСУ просто подрывают многоэтажные здания», — передает слова командира РИА Новости. Также он добавил, что для замедления продвижения российских сил и создания дополнительных помех боевики применяют поджоги.

Ранее эвакуировавшаяся жительница Бахмута рассказала о поджогах украинской армией зданий в городе для съемки красивых видеокадров. По сообщениям военкоров, солдаты ЧВК «Вагнер» взяли под контроль железнодорожный вокзал в Бахмуте, передает MK.RU.

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Боевики ВСУ при отступлении в западную часть Бахмута (Артемовска) подрывают многоэтажки для замедления продвижения военнослужащих ЧВК «Вагнер». Об этом рассказал командир штурмовиков российских войск. «При отходе солдаты ВСУ просто подрывают многоэтажные здания», — передает слова командира РИА Новости. Также он добавил, что для замедления продвижения российских сил и создания дополнительных помех боевики применяют поджоги. Ранее эвакуировавшаяся жительница Бахмута рассказала о поджогах украинской армией зданий в городе для съемки красивых видеокадров. По сообщениям военкоров, солдаты ЧВК «Вагнер» взяли под контроль железнодорожный вокзал в Бахмуте, передает MK.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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