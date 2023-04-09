За сутки баню смогут посетить, примерно, 50 человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащие из Чебаркульской танковой дивизии (Челябинская область), находящиеся в настоящий момент на фронте, получили от земляков 13 мобильных бань. Как сообщил URA.RU руководитель регисполкома Общенародного фронта (ОНФ) Денис Рыжий, конструкция легко собирается и разбирается.

«Тринадцать бань получили южноуральские военнослужащие из разведроты танкового полка, полка „Апостол“ и батальона материального обеспечения 90-й танковой дивизии. Бани передвижные — собираются довольно быстро. Их можно поставить хоть в поле, хоть в лесу. При этом, бани достаточно компактные», — сообщил URA.RU Рыжий.

Он отметил, что, помимо прямых своих функций, бани могут укрыть бойцов от непогоды. Так, однажды во время передислокации бойцам пришлось остановиться в поле. Ночью пошел сильный снег, намело большие сугробы. Парни оперативно собрали баню и переночевали в ней.

«Но самая важная функция мобильных бань, говорят бойцы, то, что всегда можно помыться и отдохнуть. Ведь даже в суровых боевых условиях хочется чувствовать минимальный комфорт и поддержку своих земляков», — добавил Рыжий.