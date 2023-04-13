Силовики проверят кондуктора, который избил свердловского офицера в автобусе

14 апреля 2023 в 10:31 Размер текста - 17 +

Кондуктор стал избивать мужчину из-за неоплаченного проезда Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Прокуратура проверит екатеринбургского кондуктора, который из-за проблем с оплатой проезда избил пассажира, оказавшегося офицером в отставке, ехавшим с лечения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Прокуратура Екатеринбурга организовала проверку по публикации СМИ о нанесении телесных повреждений кондуктором автобуса, следовавшего по маршруту 054, пассажиру», — говорится в сообщении прокуратуры Свердловской области. Там отметили, что конфликт начался из-за оплаты проезда. Инцидент произошел 11 апреля с офицером в отставке, который ехал из госпиталя. Его карта оказалась в стоп-листе, и кондуктор, разозлившись на мужчину рассек ему лицо, после чего жестко избил. Силовики проверят не только кондуктора, но и перевозчика, который допусти его до работы.

Прокуратура проверит екатеринбургского кондуктора, который из-за проблем с оплатой проезда избил пассажира, оказавшегося офицером в отставке, ехавшим с лечения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Прокуратура Екатеринбурга организовала проверку по публикации СМИ о нанесении телесных повреждений кондуктором автобуса, следовавшего по маршруту 054, пассажиру», — говорится в сообщении прокуратуры Свердловской области. Там отметили, что конфликт начался из-за оплаты проезда. Инцидент произошел 11 апреля с офицером в отставке, который ехал из госпиталя. Его карта оказалась в стоп-листе, и кондуктор, разозлившись на мужчину рассек ему лицо, после чего жестко избил. Силовики проверят не только кондуктора, но и перевозчика, который допусти его до работы.