13 апреля 2023

Силовики проверят кондуктора, который избил свердловского офицера в автобусе

© Служба новостей «URA.RU»
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Кондуктор стал избивать мужчину из-за неоплаченного проезда Фото:

Прокуратура проверит екатеринбургского кондуктора, который из-за проблем с оплатой проезда избил пассажира, оказавшегося офицером в отставке, ехавшим с лечения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«Прокуратура Екатеринбурга организовала проверку по публикации СМИ о нанесении телесных повреждений кондуктором автобуса, следовавшего по маршруту 054, пассажиру», — говорится в сообщении прокуратуры Свердловской области. Там отметили, что конфликт начался из-за оплаты проезда.

Инцидент произошел 11 апреля с офицером в отставке, который ехал из госпиталя. Его карта оказалась в стоп-листе, и кондуктор, разозлившись на мужчину рассек ему лицо, после чего жестко избил. Силовики проверят не только кондуктора, но и перевозчика, который допусти его до работы.

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Прокуратура проверит екатеринбургского кондуктора, который из-за проблем с оплатой проезда избил пассажира, оказавшегося офицером в отставке, ехавшим с лечения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Прокуратура Екатеринбурга организовала проверку по публикации СМИ о нанесении телесных повреждений кондуктором автобуса, следовавшего по маршруту 054, пассажиру», — говорится в сообщении прокуратуры Свердловской области. Там отметили, что конфликт начался из-за оплаты проезда. Инцидент произошел 11 апреля с офицером в отставке, который ехал из госпиталя. Его карта оказалась в стоп-листе, и кондуктор, разозлившись на мужчину рассек ему лицо, после чего жестко избил. Силовики проверят не только кондуктора, но и перевозчика, который допусти его до работы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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