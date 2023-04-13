Миллиардер, получивший «Водоканал», бросил мэру Екатеринбурга новый вызов

14 апреля 2023 в 11:36 Размер текста - 17 +

Как на отставку Корякина отреагируют Алексей Орлов (слева) и Рустам Галямов — интрига Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Миллиардер Виталий Кочетков («Мотив») бросил мэру Екатеринбурга Алексею Орлову новый вызов. Получив в обход Орлова полный контроль над «Водоканалом», бизнесмен инициировал увольнение замгендиректора Сергея Корякина, рассказал URA.RU источник на предприятии. Корякина назначили всего пару недель назад с подачи зама Орлова Рустама Галямова. «Корякину предложено уволиться по-собственному. Но никакие бумаги он пока не подписал», — поделился собеседник. Новый гендиректор Антон Гусев на вопрос корреспондента к моменту публикации не ответил. По словам другого источника, Галямов уже предупредил окружение, что не оставит увольнение Корякина без ответа. «Корякина он устраивал на „Водоканал“ для того, чтобы остановить конфликты между девелоперами и предприятием по поводу подключения объектов к сетям, сделать работу в этом направлении более эффективной. Сейчас этот план рушится», — объяснил логику собеседник. Как писало URA.RU, руководство на «Водоканале» сменилось 10 апреля. Гендиректора Евгений Лузгина, который в последние месяцы по заданию Орлова отстранял от управления топ-менеджеров, связанных с Кочетковым, сменил близкий к Кочеткову депутат гордумы, директор «Водоканала» по общим вопросам Антон Гусев. Считается, что это произошло после разговора Кочеткова с губернатором Евгением Куйвашевым. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Миллиардер Виталий Кочетков («Мотив») бросил мэру Екатеринбурга Алексею Орлову новый вызов. Получив в обход Орлова полный контроль над «Водоканалом», бизнесмен инициировал увольнение замгендиректора Сергея Корякина, рассказал URA.RU источник на предприятии. Корякина назначили всего пару недель назад с подачи зама Орлова Рустама Галямова. «Корякину предложено уволиться по-собственному. Но никакие бумаги он пока не подписал», — поделился собеседник. Новый гендиректор Антон Гусев на вопрос корреспондента к моменту публикации не ответил. По словам другого источника, Галямов уже предупредил окружение, что не оставит увольнение Корякина без ответа. «Корякина он устраивал на „Водоканал“ для того, чтобы остановить конфликты между девелоперами и предприятием по поводу подключения объектов к сетям, сделать работу в этом направлении более эффективной. Сейчас этот план рушится», — объяснил логику собеседник. Как писало URA.RU, руководство на «Водоканале» сменилось 10 апреля. Гендиректора Евгений Лузгина, который в последние месяцы по заданию Орлова отстранял от управления топ-менеджеров, связанных с Кочетковым, сменил близкий к Кочеткову депутат гордумы, директор «Водоканала» по общим вопросам Антон Гусев. Считается, что это произошло после разговора Кочеткова с губернатором Евгением Куйвашевым.