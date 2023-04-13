Седьмой фигурант уголовного дела об убийстве подростка в Челябинске пытался покинуть РФ

В аэропорту Челябинска «Курчатов» задержали седьмого фигуранта уголовного дела об убийстве школьника. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, подозреваемый пытался покинуть территории РФ.
«В ходе расследования уголовного дела установлена причастность к совершению преступления 20-летнего мужчины. Он задержан сотрудниками полиции в аэропорту Челябинска при попытке выехать с территории РФ», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
Согласно онлайн-табло аэропорта, в ночь на 14 апреля из Челябинска в Душанбе действительно вылетел пассажирский лайнер. Именно на нем мигрант хотел покинуть Россию.
Школьника зарезали в ночь на 9 апреля. По обвинениям в убийстве уже задержаны и отправлены в СИЗО шесть уроженцев Средней Азии. Убийство произошло в ходе драки двух компаний.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.