13 апреля 2023

Седьмой фигурант уголовного дела об убийстве подростка в Челябинске пытался покинуть РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Андрею Решетникову. Магнитогорск, арест, суд, мера пресечения, наручники, преступление
Фигуранта уголовного дела доставили в ИВС Фото:

В аэропорту Челябинска «Курчатов» задержали седьмого фигуранта уголовного дела об убийстве школьника. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, подозреваемый пытался покинуть территории РФ.

«В ходе расследования уголовного дела установлена причастность к совершению преступления 20-летнего мужчины. Он задержан сотрудниками полиции в аэропорту Челябинска при попытке выехать с территории РФ», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

Согласно онлайн-табло аэропорта, в ночь на 14 апреля из Челябинска в Душанбе действительно вылетел пассажирский лайнер. Именно на нем мигрант хотел покинуть Россию.

Школьника зарезали в ночь на 9 апреля. По обвинениям в убийстве уже задержаны и отправлены в СИЗО шесть уроженцев Средней Азии. Убийство произошло в ходе драки двух компаний.

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В аэропорту Челябинска «Курчатов» задержали седьмого фигуранта уголовного дела об убийстве школьника. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, подозреваемый пытался покинуть территории РФ. «В ходе расследования уголовного дела установлена причастность к совершению преступления 20-летнего мужчины. Он задержан сотрудниками полиции в аэропорту Челябинска при попытке выехать с территории РФ», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Согласно онлайн-табло аэропорта, в ночь на 14 апреля из Челябинска в Душанбе действительно вылетел пассажирский лайнер. Именно на нем мигрант хотел покинуть Россию. Школьника зарезали в ночь на 9 апреля. По обвинениям в убийстве уже задержаны и отправлены в СИЗО шесть уроженцев Средней Азии. Убийство произошло в ходе драки двух компаний.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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