Седьмой фигурант уголовного дела об убийстве подростка в Челябинске пытался покинуть РФ

14 апреля 2023 в 12:25 Размер текста - 17 +

Фигуранта уголовного дела доставили в ИВС Фото: Илья Московец © URA.RU В аэропорту Челябинска «Курчатов» задержали седьмого фигуранта уголовного дела об убийстве школьника. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, подозреваемый пытался покинуть территории РФ. «В ходе расследования уголовного дела установлена причастность к совершению преступления 20-летнего мужчины. Он задержан сотрудниками полиции в аэропорту Челябинска при попытке выехать с территории РФ», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Согласно онлайн-табло аэропорта, в ночь на 14 апреля из Челябинска в Душанбе действительно вылетел пассажирский лайнер. Именно на нем мигрант хотел покинуть Россию. Школьника зарезали в ночь на 9 апреля. По обвинениям в убийстве уже задержаны и отправлены в СИЗО шесть уроженцев Средней Азии. Убийство произошло в ходе драки двух компаний.

В аэропорту Челябинска «Курчатов» задержали седьмого фигуранта уголовного дела об убийстве школьника. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, подозреваемый пытался покинуть территории РФ. «В ходе расследования уголовного дела установлена причастность к совершению преступления 20-летнего мужчины. Он задержан сотрудниками полиции в аэропорту Челябинска при попытке выехать с территории РФ», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Согласно онлайн-табло аэропорта, в ночь на 14 апреля из Челябинска в Душанбе действительно вылетел пассажирский лайнер. Именно на нем мигрант хотел покинуть Россию. Школьника зарезали в ночь на 9 апреля. По обвинениям в убийстве уже задержаны и отправлены в СИЗО шесть уроженцев Средней Азии. Убийство произошло в ходе драки двух компаний.