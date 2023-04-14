Профессор Таболин назвал лазейку для возвращения в РФ смертной казни

Профессор Таболин: возвращение смертной казни не нарушает Конституцию РФ

15 апреля 2023 в 11:01 Размер текста - 17 +

Возвращение смертной казни в РФ не идет вразрез Конституции, считает Владимир Таболин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Отмена моратория на смертную казнь позволит вернуть в РФ эту меру наказания. Вносить изменения в Конституцию страны для этого не нужно, рассказал в беседе с URA.RU профессор департамента публичного права НИУ ВШЭ, специализирующийся на вопросах конституционного права, доктор юридических наук Владимир Таболин. «Смертная казнь в России не отменена. У нас только введен на нее мораторий. Его нужно просто отменить, и все будет работать, как было раньше. В Конституции РФ не написано, [что смертная казнь запрещена], так что не нужно ничего переписывать. Никто ничего не нарушает. Конституция определяет права, в том числе и связанные с уголовной ответственностью. Человек имеет право на суд присяжных в случае совершения тяжкого преступления, на справедливый и законный суд, в зависимости от того, где и какое он совершил преступление, может не свидетельствовать против себя и своих близких. То есть будет смертная казнь или нет, здесь никак не пострадают права человека», — объяснил Владимир Таболин. Он подчеркнул, что применение в России смертной казни позволит сократить число преступлений. «На мой взгляд, конечно же, надо, чтобы люди хоть чего-то боялись. Потому что некая „гуманность“ якобы пожизненного наказания, которое не очень-то и пожизненное, потому что может быть заменено на 25 лет, это не очень здорово. Некоторые, кто отсидел пожизненно, уже вышли в 2019 году. Человек совершил преступление, лишил жизни даже не одного человека и в итоге живет и даже потом становится свободным. Конечно, он отбыл наказание, но исправился ли? Исправился ли какой-нибудь маньяк?» — отметил Таболин. Ранее совет Госдумы вернул авторам законопроект 2001 года об исключении смертной казни как вида наказания, из Уголовного кодекса РФ. Документ утратил актуальность. Вносила его группа депутатов, в частности, Борис Немцов, Егор Гайдар, Сергей Ковалев, Борис Надеждин и Ирина Хакамада. В УК РФ смертная казнь остается одним из видов наказания, но на нее введен мораторий, он подкреплен решениями Конституционного суда. Протокол №6 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод относительно отмены смертной казни в мирное время Россия подписала в 1997 году. Отменили эту высшую меру и в ДНР после того, как регион вошел в состав РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Отмена моратория на смертную казнь позволит вернуть в РФ эту меру наказания. Вносить изменения в Конституцию страны для этого не нужно, рассказал в беседе с URA.RU профессор департамента публичного права НИУ ВШЭ, специализирующийся на вопросах конституционного права, доктор юридических наук Владимир Таболин. «Смертная казнь в России не отменена. У нас только введен на нее мораторий. Его нужно просто отменить, и все будет работать, как было раньше. В Конституции РФ не написано, [что смертная казнь запрещена], так что не нужно ничего переписывать. Никто ничего не нарушает. Конституция определяет права, в том числе и связанные с уголовной ответственностью. Человек имеет право на суд присяжных в случае совершения тяжкого преступления, на справедливый и законный суд, в зависимости от того, где и какое он совершил преступление, может не свидетельствовать против себя и своих близких. То есть будет смертная казнь или нет, здесь никак не пострадают права человека», — объяснил Владимир Таболин. Он подчеркнул, что применение в России смертной казни позволит сократить число преступлений. «На мой взгляд, конечно же, надо, чтобы люди хоть чего-то боялись. Потому что некая „гуманность“ якобы пожизненного наказания, которое не очень-то и пожизненное, потому что может быть заменено на 25 лет, это не очень здорово. Некоторые, кто отсидел пожизненно, уже вышли в 2019 году. Человек совершил преступление, лишил жизни даже не одного человека и в итоге живет и даже потом становится свободным. Конечно, он отбыл наказание, но исправился ли? Исправился ли какой-нибудь маньяк?» — отметил Таболин. Ранее совет Госдумы вернул авторам законопроект 2001 года об исключении смертной казни как вида наказания, из Уголовного кодекса РФ. Документ утратил актуальность. Вносила его группа депутатов, в частности, Борис Немцов, Егор Гайдар, Сергей Ковалев, Борис Надеждин и Ирина Хакамада. В УК РФ смертная казнь остается одним из видов наказания, но на нее введен мораторий, он подкреплен решениями Конституционного суда. Протокол №6 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод относительно отмены смертной казни в мирное время Россия подписала в 1997 году. Отменили эту высшую меру и в ДНР после того, как регион вошел в состав РФ.