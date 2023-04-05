05 апреля 2023
04 апреля 2023

В ДНР отменили приговоры о смертной казни

© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор бывшему главе МЧС Рожкову Олегу. Курган , судебное заседание, клетка, освобождение, заключение под стражу
В ДНР после вхождения в состав РФ отменили смертную казнь, заявила Елена Шишкина Фото:

Власти Донецкой Народной Республики (ДНР) приняли решение об отмене смертной казни в регионе после вхождения в состав России. По словам депутата Народного совета ДНР Елены Шишкиной, ранее вынесенные смертные приговоры не были исполнены.

«ДНР, войдя в состав России, также не применяет и не назначает смертную казнь», — передает слова Шишкиной ТАСС. Она добавила, что это произошло благодаря тому, что законодательство республики не может противоречить российским законам. Шишкина уточнила, что ранее принятые решения о вынесении смертного приговора не были исполнены.

Ранее сообщалось, что после вхождения в состав России в ДНР сменят смертный приговор на пожизненное заключение. Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступал против таких изменений в республике, так как считал смертную казнь уместной в военное время, передают «Дни.ру». В свою очередь, лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов выступил за возвращение смертной казни в России, пишет «Национальная служба новостей».

Власти Донецкой Народной Республики (ДНР) приняли решение об отмене смертной казни в регионе после вхождения в состав России. По словам депутата Народного совета ДНР Елены Шишкиной, ранее вынесенные смертные приговоры не были исполнены. «ДНР, войдя в состав России, также не применяет и не назначает смертную казнь», — передает слова Шишкиной ТАСС. Она добавила, что это произошло благодаря тому, что законодательство республики не может противоречить российским законам. Шишкина уточнила, что ранее принятые решения о вынесении смертного приговора не были исполнены. Ранее сообщалось, что после вхождения в состав России в ДНР сменят смертный приговор на пожизненное заключение. Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступал против таких изменений в республике, так как считал смертную казнь уместной в военное время, передают «Дни.ру». В свою очередь, лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов выступил за возвращение смертной казни в России, пишет «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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