В ДНР отменили приговоры о смертной казни

В ДНР после вхождения в состав РФ отменили смертную казнь, заявила Елена Шишкина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Донецкой Народной Республики (ДНР) приняли решение об отмене смертной казни в регионе после вхождения в состав России. По словам депутата Народного совета ДНР Елены Шишкиной, ранее вынесенные смертные приговоры не были исполнены.

«ДНР, войдя в состав России, также не применяет и не назначает смертную казнь», — передает слова Шишкиной ТАСС. Она добавила, что это произошло благодаря тому, что законодательство республики не может противоречить российским законам. Шишкина уточнила, что ранее принятые решения о вынесении смертного приговора не были исполнены.

Ранее сообщалось, что после вхождения в состав России в ДНР сменят смертный приговор на пожизненное заключение. Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступал против таких изменений в республике, так как считал смертную казнь уместной в военное время, передают «Дни.ру». В свою очередь, лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов выступил за возвращение смертной казни в России, пишет «Национальная служба новостей».