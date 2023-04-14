Финляндия подозревает троих человек в разглашении секретных данных

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Финляндия требует арестовать подозреваемых Фото:

По подозрению в разглашении секретной информации центральная криминальная полиция Финляндии требует ареста трех гражданских лиц. Об этом сообщает финский орган безопасности.

«Центральная криминальная полиция требует ареста трех человек по подозрению в разглашении секретной информации», — говорится в сообщении департамента. Уточняется, что подозреваемые размещали в социальных сетях информацию, которая относится к категории секретной. Органы безопасности уведомляют, что утечка информации может нанести серьезный ущерб безопасности снабжения, национальной обороне и безопасности Финляндии.

Ранее в США произошла нашумевшая утечка секретных данных Пентагона. В них, кроме конфиденциальных планов Штатов, содержалась информация о состоянии ВСУ. Украина пересмотрела свои военные планы после утечки, пишет «Национальная служба новостей». Подозреваемым стал 21-летний Джек Тейшейра. Ему грозят десятки лет тюрьмы, передает RT.

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По подозрению в разглашении секретной информации центральная криминальная полиция Финляндии требует ареста трех гражданских лиц. Об этом сообщает финский орган безопасности. «Центральная криминальная полиция требует ареста трех человек по подозрению в разглашении секретной информации», — говорится в сообщении департамента. Уточняется, что подозреваемые размещали в социальных сетях информацию, которая относится к категории секретной. Органы безопасности уведомляют, что утечка информации может нанести серьезный ущерб безопасности снабжения, национальной обороне и безопасности Финляндии. Ранее в США произошла нашумевшая утечка секретных данных Пентагона. В них, кроме конфиденциальных планов Штатов, содержалась информация о состоянии ВСУ. Украина пересмотрела свои военные планы после утечки, пишет «Национальная служба новостей». Подозреваемым стал 21-летний Джек Тейшейра. Ему грозят десятки лет тюрьмы, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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