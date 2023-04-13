13 апреля 2023
12 апреля 2023

В Салехарде из-за пасхального богослужения перекроют дорогу. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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Ямал, архив. Пермь, салехард
Движение в Салехарде будет ограничено 15 и 16 апреля Фото:

В Салехарде (ЯНАО) в связи с празднованием Пасхи будет ограничено движение. По информации пресс-службы муниципалитета, дорогу перекроют 15 и 16 апреля.

«В связи с празднованием Светлой Пасхи будет перекрыто движение для всех видов транспортных средств. С утра 15 и 16 апреля проезд будет закрыт с 8:30 до 11:00», — сказано в сообщении.

В мэрии уточнили, что движение ограничат также ночью 15 апреля. В связи с проведением Крестного хода дорогу перекроют с 23:30 до 1:00.

Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое в связи с празднованием Пасхи запустят специальный транспорт. Маршрут автобуса изменят для удобства горожан.

Схема перекрытия дорог
Схема перекрытия дорог
Фото:
Схема перекрытия дорог
Схема перекрытия дорог
Фото:

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В Салехарде (ЯНАО) в связи с празднованием Пасхи будет ограничено движение. По информации пресс-службы муниципалитета, дорогу перекроют 15 и 16 апреля. «В связи с празднованием Светлой Пасхи будет перекрыто движение для всех видов транспортных средств. С утра 15 и 16 апреля проезд будет закрыт с 8:30 до 11:00», — сказано в сообщении. В мэрии уточнили, что движение ограничат также ночью 15 апреля. В связи с проведением Крестного хода дорогу перекроют с 23:30 до 1:00. Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое в связи с празднованием Пасхи запустят специальный транспорт. Маршрут автобуса изменят для удобства горожан.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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