Движение в Салехарде будет ограничено 15 и 16 апреля Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Салехарде (ЯНАО) в связи с празднованием Пасхи будет ограничено движение. По информации пресс-службы муниципалитета, дорогу перекроют 15 и 16 апреля.

«В связи с празднованием Светлой Пасхи будет перекрыто движение для всех видов транспортных средств. С утра 15 и 16 апреля проезд будет закрыт с 8:30 до 11:00», — сказано в сообщении.

В мэрии уточнили, что движение ограничат также ночью 15 апреля. В связи с проведением Крестного хода дорогу перекроют с 23:30 до 1:00.

Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое в связи с празднованием Пасхи запустят специальный транспорт. Маршрут автобуса изменят для удобства горожан.

Схема перекрытия дорог Фото: Администрация Салехарда