Движение в Салехарде будет ограничено 15 и 16 апреля
В Салехарде (ЯНАО) в связи с празднованием Пасхи будет ограничено движение. По информации пресс-службы муниципалитета, дорогу перекроют 15 и 16 апреля.
«В связи с празднованием Светлой Пасхи будет перекрыто движение для всех видов транспортных средств. С утра 15 и 16 апреля проезд будет закрыт с 8:30 до 11:00», — сказано в сообщении.
В мэрии уточнили, что движение ограничат также ночью 15 апреля. В связи с проведением Крестного хода дорогу перекроют с 23:30 до 1:00.
Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое в связи с празднованием Пасхи запустят специальный транспорт. Маршрут автобуса изменят для удобства горожан.
Схема перекрытия дорог
Схема перекрытия дорог
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