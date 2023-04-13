13 апреля 2023

Из аэропорта Челябинска отменили рейс в Киргизию

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное открытие Международного аэропорта Игорь Курчатов. Челябинск, аэропорт, багаж, путешествие, пассажир, чемодан, аэропорт игорь курчатов
Из Челябинска отменили рейс на 19 апреля в Ош Фото:

Из международного аэропорта имени Курчатова в Челябинске отменили рейс в Ош, который был запланирован на 19 апреля. Авиарейс перенесли на 23 апреля.

«Из Челябинска отменили рейс „Челябинск — Ош“ 19 апреля. Причину не объясняют. Просто сообщили, что перенесли на 23 апреля», — рассказал telegram-каналу «Челябинск, который смог» подписчик.

В пресс-службе аэропорта «Челябинску, который смог» пояснили, что авиарейс отменил перевозчик — авиакомпания «Уральские авиалинии». На горячей линии компании причину отмены не назвали.

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Из международного аэропорта имени Курчатова в Челябинске отменили рейс в Ош, который был запланирован на 19 апреля. Авиарейс перенесли на 23 апреля. «Из Челябинска отменили рейс „Челябинск — Ош“ 19 апреля. Причину не объясняют. Просто сообщили, что перенесли на 23 апреля», — рассказал telegram-каналу «Челябинск, который смог» подписчик. В пресс-службе аэропорта «Челябинску, который смог» пояснили, что авиарейс отменил перевозчик — авиакомпания «Уральские авиалинии». На горячей линии компании причину отмены не назвали.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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