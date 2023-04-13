Из аэропорта Челябинска отменили рейс в Киргизию

Из Челябинска отменили рейс на 19 апреля в Ош
Из международного аэропорта имени Курчатова в Челябинске отменили рейс в Ош, который был запланирован на 19 апреля. Авиарейс перенесли на 23 апреля.
«Из Челябинска отменили рейс „Челябинск — Ош“ 19 апреля. Причину не объясняют. Просто сообщили, что перенесли на 23 апреля», — рассказал telegram-каналу «
В пресс-службе аэропорта «Челябинску, который смог» пояснили, что авиарейс отменил перевозчик — авиакомпания «Уральские авиалинии». На горячей линии компании причину отмены не назвали.
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