Тюменские фермеры незаконно используют опасные пестициды

Аграрии игнорируют требование зарегистрироваться в государственной системе контроля химикатов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Фермеры, работающие в нескольких районах Тюменской области, незаконно приобретают и используют опасные пестициды и другие агрохимикаты. Об этом по итогам мониторинга системы оборота агрохимии «Сатурн» сообщили специалисты регионального управления Россельхознадзора.

«Установлено, что главы хозяйств, занимающиеся выращиванием сельскохозяйственных культур в Армизонском, Абатском и Исетском районах, применяли пестициды и агрохимикаты в целях обеспечения плодородия земель. При этом во ФГИС „Сатурн“ указанные хозяйствующие субъекты не зарегистрированы. Это является прямым нарушением обязательных требований федерального законодательства», — говорится в сообщении.

Система «Сатурн» позволяет отслеживать, вести учет и контроль использования ядохимикатов. Отсутствие регистрации в системе фактически не позволяет оценить степень риска от ввоза, использования, хранения и дальнейшей утилизации пестицидов. «Они могут даже быть разрешены к использованию в России, но раз их невозможно отследить по „Сатурну“, их считают незаконными», — пояснил URA.RU агроном одного из сельскохозяйственных предприятий Тюменской области.

Ранее URA.RU рассказало, что у контролирующих структур стали регулярно возникать вопросы к тюменским аграриям. Они нередко используют пестициды не по назначению.