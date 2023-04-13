13 апреля 2023
12 апреля 2023

Тюменские фермеры незаконно используют опасные пестициды

© Служба новостей «URA.RU»
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Посевные работы в Свердловской области. Богдановичский район, село Байны, трактор, поле, посевная, сельское хозяйство, посев семян
Аграрии игнорируют требование зарегистрироваться в государственной системе контроля химикатов Фото:

Фермеры, работающие в нескольких районах Тюменской области, незаконно приобретают и используют опасные пестициды и другие агрохимикаты. Об этом по итогам мониторинга системы оборота агрохимии «Сатурн» сообщили специалисты регионального управления Россельхознадзора.

«Установлено, что главы хозяйств, занимающиеся выращиванием сельскохозяйственных культур в Армизонском, Абатском и Исетском районах, применяли пестициды и агрохимикаты в целях обеспечения плодородия земель. При этом во ФГИС „Сатурн“ указанные хозяйствующие субъекты не зарегистрированы. Это является прямым нарушением обязательных требований федерального законодательства», — говорится в сообщении.

Система «Сатурн» позволяет отслеживать, вести учет и контроль использования ядохимикатов. Отсутствие регистрации в системе фактически не позволяет оценить степень риска от ввоза, использования, хранения и дальнейшей утилизации пестицидов. «Они могут даже быть разрешены к использованию в России, но раз их невозможно отследить по „Сатурну“, их считают незаконными», — пояснил URA.RU агроном одного из сельскохозяйственных предприятий Тюменской области.

Ранее URA.RU рассказало, что у контролирующих структур стали регулярно возникать вопросы к тюменским аграриям. Они нередко используют пестициды не по назначению.

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Фермеры, работающие в нескольких районах Тюменской области, незаконно приобретают и используют опасные пестициды и другие агрохимикаты. Об этом по итогам мониторинга системы оборота агрохимии «Сатурн» сообщили специалисты регионального управления Россельхознадзора. «Установлено, что главы хозяйств, занимающиеся выращиванием сельскохозяйственных культур в Армизонском, Абатском и Исетском районах, применяли пестициды и агрохимикаты в целях обеспечения плодородия земель. При этом во ФГИС „Сатурн“ указанные хозяйствующие субъекты не зарегистрированы. Это является прямым нарушением обязательных требований федерального законодательства», — говорится в сообщении. Система «Сатурн» позволяет отслеживать, вести учет и контроль использования ядохимикатов. Отсутствие регистрации в системе фактически не позволяет оценить степень риска от ввоза, использования, хранения и дальнейшей утилизации пестицидов. «Они могут даже быть разрешены к использованию в России, но раз их невозможно отследить по „Сатурну“, их считают незаконными», — пояснил URA.RU агроном одного из сельскохозяйственных предприятий Тюменской области. Ранее URA.RU рассказало, что у контролирующих структур стали регулярно возникать вопросы к тюменским аграриям. Они нередко используют пестициды не по назначению.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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