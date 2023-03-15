15 марта 2023
14 марта 2023

Тюменские агрокомпании регулярно используют пестициды не по назначению

© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин во время посещения выставки
Пестициды распыляют на культурах, для которых их применение в России не разрешено Фото:

Тюменские агропромышленные компании регулярно используют пестициды на культурах, для которых эти химикаты не разрешены. Об этом на правах анонимности URA.RU рассказал агроном одной из сельскохозяйственных компаний.

«Мы используем что есть, закупать новое очень дорого сейчас, остатки на складах есть. Пестицид одинаково вредителей убьет на горохе, на пшенице — эффект будет в любом случае, главное не переусердствовать с дозировками. Знаем, что за это наказывают, но вынуждены — химикаты стали стоить очень дорого», — пояснил собеседник URA.RU.

По словам инспекторов Россельхознадзора, такие нарушения обнаруживают примерно у половины проверяемых предприятий. Изучение регламентов обработки посевов в этом году проводят впервые после того, как из-за пандемии коронавируса в 2020 году были установлены моратории на проверки бизнеса. Нарушения за последний месяц выявлены в Заводоуковском, Аромашевском и других районах Тюменской области.

Ранее URA.RU рассказало об одном из случаев нарушения регламента обработки посевов пестицидами. Тогда компания применила химикат не по назначению на площади около трех Ватиканов.

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Тюменские агропромышленные компании регулярно используют пестициды на культурах, для которых эти химикаты не разрешены. Об этом на правах анонимности URA.RU рассказал агроном одной из сельскохозяйственных компаний. «Мы используем что есть, закупать новое очень дорого сейчас, остатки на складах есть. Пестицид одинаково вредителей убьет на горохе, на пшенице — эффект будет в любом случае, главное не переусердствовать с дозировками. Знаем, что за это наказывают, но вынуждены — химикаты стали стоить очень дорого», — пояснил собеседник URA.RU. По словам инспекторов Россельхознадзора, такие нарушения обнаруживают примерно у половины проверяемых предприятий. Изучение регламентов обработки посевов в этом году проводят впервые после того, как из-за пандемии коронавируса в 2020 году были установлены моратории на проверки бизнеса. Нарушения за последний месяц выявлены в Заводоуковском, Аромашевском и других районах Тюменской области. Ранее URA.RU рассказало об одном из случаев нарушения регламента обработки посевов пестицидами. Тогда компания применила химикат не по назначению на площади около трех Ватиканов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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