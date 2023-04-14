Глава Минобрнауки предложил обучать иностранцев предпринимательству

14 апреля 2023 в 14:35 Размер текста - 17 +

В России прилагают усилия по повышению имиджа российского образования за рубежом, заявил Валерий Фальков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российское образование нуждается в расширении участия иностранных студентов, обучающихся на бюджетной основе, в федеральном проекте «Платформа университетского технологического предпринимательства». С таким предложением выступил глава Минобрнауки России Валерий Фальков на форуме молодых ученых U-NOVUS 2023, которому был дан старт в Томском государственном университете. «Проходит обсуждение возможности расширения участия иностранных студентов в федеральном проекте „Платформа университетского технологического предпринимательства“. Мы прилагаем серьезные усилия, чтобы российское образование было привлекательным для студентов со всего мира», — заявил Валерий Фальков. Он добавил, что пандемия коронавируса не повлияла на количество иностранных студентов, обучающихся в российских вузах. На данный момент число студентов из ближнего и дальнего зарубежья, которые проходят обучение в России, составляет свыше 390 тысяч. Фальков сообщил, что в 2022 году число поступающих иностранцев в вузы России выросло. Он также отметил, что в 2024 году квоты для иностранных студентов увеличатся до 30 тысяч человек. Форум U-NOVUS, проходящий в Томском государственном университете, призван дать площадку для повышения интереса студентов к предпринимательской деятельности и придать импульс развитию технологических проектов. Появление федерального проекта было продиктовано интересом со стороны российских студентов. В первый год проекта были выполнены все цели, которые ставились на этот отрезок. Глава Минобрнауки России Валерий Фальков призвал не сбавлять темпы, чтобы к 2030 году добиться всех итоговых показателей, поставленных перед программой. В 2022 году федеральный проект «Платформа университетского технологического предпринимательства» затронул 72 российских субъекта и 170 тысяч студентов, которые улучшили свои проекты и бизнес-идеи. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российское образование нуждается в расширении участия иностранных студентов, обучающихся на бюджетной основе, в федеральном проекте «Платформа университетского технологического предпринимательства». С таким предложением выступил глава Минобрнауки России Валерий Фальков на форуме молодых ученых U-NOVUS 2023, которому был дан старт в Томском государственном университете. «Проходит обсуждение возможности расширения участия иностранных студентов в федеральном проекте „Платформа университетского технологического предпринимательства“. Мы прилагаем серьезные усилия, чтобы российское образование было привлекательным для студентов со всего мира», — заявил Валерий Фальков. Он добавил, что пандемия коронавируса не повлияла на количество иностранных студентов, обучающихся в российских вузах. На данный момент число студентов из ближнего и дальнего зарубежья, которые проходят обучение в России, составляет свыше 390 тысяч. Фальков сообщил, что в 2022 году число поступающих иностранцев в вузы России выросло. Он также отметил, что в 2024 году квоты для иностранных студентов увеличатся до 30 тысяч человек. Форум U-NOVUS, проходящий в Томском государственном университете, призван дать площадку для повышения интереса студентов к предпринимательской деятельности и придать импульс развитию технологических проектов. Появление федерального проекта было продиктовано интересом со стороны российских студентов. В первый год проекта были выполнены все цели, которые ставились на этот отрезок. Глава Минобрнауки России Валерий Фальков призвал не сбавлять темпы, чтобы к 2030 году добиться всех итоговых показателей, поставленных перед программой. В 2022 году федеральный проект «Платформа университетского технологического предпринимательства» затронул 72 российских субъекта и 170 тысяч студентов, которые улучшили свои проекты и бизнес-идеи.