Свердловский инструментальный завод покинет центр Екатеринбурга

СИЗ будет работать в промзоне на юге Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Производственную площадку Свердловского инструментального завода перенесут с Фрунзе, 35а (рядом с Южным трамвайным депо) в индустриальный парк «Про-Бизнес-Парк» возле развязки Полевского тракта и ЕКАДа. В новом здании появится один этаж с производственным цехом и три — с офисными помещениями.

«Производственную площадку Свердловского инструментального завода перенесут на свободные земли в районе развязки Полевского тракта и ЕКАД», — сообщает издание 66.ru. Сейчас представители СИЗ меняют вид использования участка на производственный.

Новый завод займет площадь 2,7 га и будет состоять из четырехэтажного здания. В нем смогут работать 30 человек в производственном цехе и 170 человек в административно-бытовом комплексе.

Корреспондент URA.RU обратился за официальным комментарием на предприятие. На момент публикации новости ответа на запрос не поступало.

Ранее URA.RU сообщало, что администрация Екатеринбурга выдала разрешение на строительство многоэтажного односекционного жилого дома. Он разместится на территории Свердловского инструментального завода.