Свердловское «Боевое братство» просит Путина вмешаться в чиновничий беспредел

«Боевое братство» просит президента помочь с земельным участком, где базируется организация Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Режа (Свердловская область) просят президента РФ Владимира Путина помочь «Боевоему братству» сохранить земельный участок для того, чтобы продолжить патриотические занятия с молодежью. Кроме всего, на данном участке, где расположено «Боевое братство» собираются ветераны войн, родственники действующих и погибших участников СВО. По словам свердловчан, мэрия города хочет лишить организацию земли. Такой информацией с корреспондентом URA.RU поделились жители города.

«Просим президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в Режевском городском округе. Просим помочь РМО ВООВ „Боевое братство“ сохранить земельный участок для того, чтобы и в дальнейшем здесь была чистая и ухоженная территория и продолжались патриотические занятия с нашей молодежью. Просим разобраться на высшем уровне с должностными лицами Режевского городского округа, допустившими данную ситуацию в период проведения СВО», — говорится в обращении, которое имеется в распоряжении редакции.

По словам жителей свердловского города, администрация хочет закрыть отделение «Боевого братства». «Что касается тех, кто безвозмездно и свято исполняет свой долг перед родиной, воспитывая патриотизм не только у молодежи, но и всего населения Режевского ГО, отношение местной власти и прокуратуры очевидно: их попросту хотят убрать с глаз долой. Видимо, преследуя цель, чтобы РМО ВООВ „Боевое братство“ вообще прекратило существование на территории Режевского городского округа. Надежды на то, что кто-то услышит нас в Режевском ГО, нет», — отметили местные жители.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в администрацию Режевского Городского Округа. Но на звонок корреспондента никто не ответил.

«Боевое братство» — общероссийская некоммерческая организация ветеранов локальных войн и военных конфликтов. Основные цели деятельности организации состоят в обеспечении защиты прав и законных интересов ветеранов и инвалидов войн и локальных конфликтов, их семей, вдов и сирот.