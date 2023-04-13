Метели и снег прогнозируются 15 апреля в Челябинской области. Об этом сообщили в региональном гидрометеоцентре.
«В ночь на 15 апреля в Челябинской области ожидаются снег и мокрый снег: в южных районах сильный. В отдельных районах возможны метели, установление временного снежного покрова и гололед», — пояснили URA.RU в челябинском ЦГМС.
Температура ночью 15, 16 и 17 апреля будет колебаться в пределах 4-15 градусов мороза, в светлое время суток повышаясь до плюс 1-16 градусов. Сила ветра в самый холодный день — 15 апреля — будет достигать 20-25 метров в секунду. В последующие два дня ветер стихнет до 3-12 метров секунду, осадков не прогнозируется.
В столице Южного Урала осадков не ожидается изначально. Температура будет примерно соответствовать средней по области.
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