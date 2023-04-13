В Челябинской области пройдут метели и ляжет снег. Скрин

14 апреля 2023 в 14:46 Размер текста - 17 +

Выпавший снег растает после 15 апреля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Метели и снег прогнозируются 15 апреля в Челябинской области. Об этом сообщили в региональном гидрометеоцентре. «В ночь на 15 апреля в Челябинской области ожидаются снег и мокрый снег: в южных районах сильный. В отдельных районах возможны метели, установление временного снежного покрова и гололед», — пояснили URA.RU в челябинском ЦГМС. Температура ночью 15, 16 и 17 апреля будет колебаться в пределах 4-15 градусов мороза, в светлое время суток повышаясь до плюс 1-16 градусов. Сила ветра в самый холодный день — 15 апреля — будет достигать 20-25 метров в секунду. В последующие два дня ветер стихнет до 3-12 метров секунду, осадков не прогнозируется. В столице Южного Урала осадков не ожидается изначально. Температура будет примерно соответствовать средней по области. Скрин: сайт челябинского ЦГМС

Метели и снег прогнозируются 15 апреля в Челябинской области. Об этом сообщили в региональном гидрометеоцентре. «В ночь на 15 апреля в Челябинской области ожидаются снег и мокрый снег: в южных районах сильный. В отдельных районах возможны метели, установление временного снежного покрова и гололед», — пояснили URA.RU в челябинском ЦГМС. Температура ночью 15, 16 и 17 апреля будет колебаться в пределах 4-15 градусов мороза, в светлое время суток повышаясь до плюс 1-16 градусов. Сила ветра в самый холодный день — 15 апреля — будет достигать 20-25 метров в секунду. В последующие два дня ветер стихнет до 3-12 метров секунду, осадков не прогнозируется. В столице Южного Урала осадков не ожидается изначально. Температура будет примерно соответствовать средней по области.