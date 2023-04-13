13 апреля 2023

В Челябинской области пройдут метели и ляжет снег. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Выпавший снег растает после 15 апреля Фото:

Метели и снег прогнозируются 15 апреля в Челябинской области. Об этом сообщили в региональном гидрометеоцентре.

«В ночь на 15 апреля в Челябинской области ожидаются снег и мокрый снег: в южных районах сильный. В отдельных районах возможны метели, установление временного снежного покрова и гололед», — пояснили URA.RU в челябинском ЦГМС.

Температура ночью 15, 16 и 17 апреля будет колебаться в пределах 4-15 градусов мороза, в светлое время суток повышаясь до плюс 1-16 градусов. Сила ветра в самый холодный день — 15 апреля — будет достигать 20-25 метров в секунду. В последующие два дня ветер стихнет до 3-12 метров секунду, осадков не прогнозируется.

В столице Южного Урала осадков не ожидается изначально. Температура будет примерно соответствовать средней по области.

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Метели и снег прогнозируются 15 апреля в Челябинской области. Об этом сообщили в региональном гидрометеоцентре. «В ночь на 15 апреля в Челябинской области ожидаются снег и мокрый снег: в южных районах сильный. В отдельных районах возможны метели, установление временного снежного покрова и гололед», — пояснили URA.RU в челябинском ЦГМС. Температура ночью 15, 16 и 17 апреля будет колебаться в пределах 4-15 градусов мороза, в светлое время суток повышаясь до плюс 1-16 градусов. Сила ветра в самый холодный день — 15 апреля — будет достигать 20-25 метров в секунду. В последующие два дня ветер стихнет до 3-12 метров секунду, осадков не прогнозируется. В столице Южного Урала осадков не ожидается изначально. Температура будет примерно соответствовать средней по области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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