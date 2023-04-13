В Пермском крае из-за обвала заблокирован вход в одну из самых крупных пещер в мире

14 апреля 2023 в 14:51 Размер текста - 17 +

Гипсовая пещера в Орде является местом притяжения дайверов со всего мира Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Пермском крае из-за обвала грунта заблокирован вход в самую протяженную подводную пещеру России, Ординскую. Обвал произошел накануне, 13 апреля, сообщают СМИ со ссылкой на жителей Орды. «В Орде завалило вход в гипсовую пещеру. Обвал произошел вчера. Сейчас готовится техника [для расчистки входа], но работы осложняются положением грота», — пишет Properm. В министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края URA.RU рассказали, что случившееся носит природный характер. По данным ведомства, территорию у входа в Ординскую пещеру арендует предприниматель Андрей Горбунов. Пещера в Орде является не только самой протяженной в России, но и одной из крупнейших гипсовых пещер в мире. Ежегодно дайверы из разных уголков мира совершают в ней погружения. В их числе рекордсмен мира по сверхглубоким погружениям, француз Паскаль Бернабе.

В Пермском крае из-за обвала грунта заблокирован вход в самую протяженную подводную пещеру России, Ординскую. Обвал произошел накануне, 13 апреля, сообщают СМИ со ссылкой на жителей Орды. «В Орде завалило вход в гипсовую пещеру. Обвал произошел вчера. Сейчас готовится техника [для расчистки входа], но работы осложняются положением грота», — пишет Properm. В министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края URA.RU рассказали, что случившееся носит природный характер. По данным ведомства, территорию у входа в Ординскую пещеру арендует предприниматель Андрей Горбунов. Пещера в Орде является не только самой протяженной в России, но и одной из крупнейших гипсовых пещер в мире. Ежегодно дайверы из разных уголков мира совершают в ней погружения. В их числе рекордсмен мира по сверхглубоким погружениям, француз Паскаль Бернабе.