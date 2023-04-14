Возле «Екатеринбург-Сити» появится два небоскреба. Фото

14 апреля 2023 в 15:08 Размер текста - 17 +

Вид на баню «Исеть» может измениться, если горожане захотят видеть две высотки в центре Фото: Размик Закарян © URA.RU Многофункциональный жилой комплекс может появиться возле «Екатеринбург-Сити» на ул. Бориса Ельцина. Он будет состоять из высокотехнологичного стекла и 49 этажей. Проект выставлен на обсуждение на сайте мэрии города, где также прилагаются эксизы. «Данная концепция предполагает архитектурное решение блоков в виде небоскребов (жилых или общественных), стоящих на стилобате (5-6 этажей)», — указано в документах. Сами высотные здания будут в форме стеклянных призм, а крыши сделают благоустроенными и эксплуатируемыми. Чтобы построить эти небоскребы, необходимо поменять назначение участка земли возле «Екатеринбург-Сити»: с деловой на «многоэтажную жилую застройку». Именно поэтому проект вынесли на общественные обсуждения, в которых можно поучаствовать с 14 по 25 апреля. Ранее стало известно, администрация Екатеринбурга утвердила проект небоскреба, который появится рядом с БЦ «Высоцкий», который принадлежит Андрею Гавриловскому. О своих планах по возведению новой высотки бизнесмен заявил в 2022 году.

Многофункциональный жилой комплекс может появиться возле «Екатеринбург-Сити» на ул. Бориса Ельцина. Он будет состоять из высокотехнологичного стекла и 49 этажей. Проект выставлен на обсуждение на сайте мэрии города, где также прилагаются эксизы. «Данная концепция предполагает архитектурное решение блоков в виде небоскребов (жилых или общественных), стоящих на стилобате (5-6 этажей)», — указано в документах. Сами высотные здания будут в форме стеклянных призм, а крыши сделают благоустроенными и эксплуатируемыми. Чтобы построить эти небоскребы, необходимо поменять назначение участка земли возле «Екатеринбург-Сити»: с деловой на «многоэтажную жилую застройку». Именно поэтому проект вынесли на общественные обсуждения, в которых можно поучаствовать с 14 по 25 апреля. Ранее стало известно, администрация Екатеринбурга утвердила проект небоскреба, который появится рядом с БЦ «Высоцкий», который принадлежит Андрею Гавриловскому. О своих планах по возведению новой высотки бизнесмен заявил в 2022 году.