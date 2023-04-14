Власти Екатеринбурга разрешили строить второй БЦ «Высоцкий»

14 апреля 2023 в 14:40 Размер текста - 17 +

Через четыре года возле «Высоцкого» появится вторая высотка Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Администрация Екатеринбурга утвердила проект небоскреба, который появится рядом с БЦ «Высоцкий» на Малышева. Соответствующее постановление появилось на сайте мэрии. «Утвердить проект планировки территории в границах улиц Малышева — Карла Либкнехта — проспекта Ленина — улицы Красноармейской», — сказано в документе. Контроль за исполнением постановления возложили на заместителя главы Екатеринбурга Рустама Галямова. Ранее администрация города опубликовала проект небоскреба, который появится рядом с БЦ «Высоцкий». Согласно документации, срок строительства составит четыре года. Владелец «Высоцкого» бизнесмен Андрей Гавриловский заявил о своих намерениях построить новую высотку в 2022 году.

Администрация Екатеринбурга утвердила проект небоскреба, который появится рядом с БЦ «Высоцкий» на Малышева. Соответствующее постановление появилось на сайте мэрии. «Утвердить проект планировки территории в границах улиц Малышева — Карла Либкнехта — проспекта Ленина — улицы Красноармейской», — сказано в документе. Контроль за исполнением постановления возложили на заместителя главы Екатеринбурга Рустама Галямова. Ранее администрация города опубликовала проект небоскреба, который появится рядом с БЦ «Высоцкий». Согласно документации, срок строительства составит четыре года. Владелец «Высоцкого» бизнесмен Андрей Гавриловский заявил о своих намерениях построить новую высотку в 2022 году.