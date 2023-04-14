Власти Екатеринбурга разрешили строить второй БЦ «Высоцкий»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Уральский федеральный университет. Екатеринбург, зима, урфу, вид на башню высоцкого, башня высоцкий
Через четыре года возле «Высоцкого» появится вторая высотка Фото:

Администрация Екатеринбурга утвердила проект небоскреба, который появится рядом с БЦ «Высоцкий» на Малышева. Соответствующее постановление появилось на сайте мэрии.

«Утвердить проект планировки территории в границах улиц Малышева — Карла Либкнехта — проспекта Ленина — улицы Красноармейской», — сказано в документе. Контроль за исполнением постановления возложили на заместителя главы Екатеринбурга Рустама Галямова.

Ранее администрация города опубликовала проект небоскреба, который появится рядом с БЦ «Высоцкий». Согласно документации, срок строительства составит четыре года. Владелец «Высоцкого» бизнесмен Андрей Гавриловский заявил о своих намерениях построить новую высотку в 2022 году.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Администрация Екатеринбурга утвердила проект небоскреба, который появится рядом с БЦ «Высоцкий» на Малышева. Соответствующее постановление появилось на сайте мэрии. «Утвердить проект планировки территории в границах улиц Малышева — Карла Либкнехта — проспекта Ленина — улицы Красноармейской», — сказано в документе. Контроль за исполнением постановления возложили на заместителя главы Екатеринбурга Рустама Галямова. Ранее администрация города опубликовала проект небоскреба, который появится рядом с БЦ «Высоцкий». Согласно документации, срок строительства составит четыре года. Владелец «Высоцкого» бизнесмен Андрей Гавриловский заявил о своих намерениях построить новую высотку в 2022 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...