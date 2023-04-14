В Екатеринбурге поймали сбежавшего подростка, подозреваемого в насилии в спецшколе

14 апреля 2023 в 15:16 Размер текста - 17 +

Под арестом подросток пробудет до 11 июня Фото: Анна Майорова © URA.RU Учащегося спецшколы в Екатеринбурге, в которой проводились показательные порки с насильственными действиями, арестовали. Об этом сообщает Свердловский областной суд. «Суд удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Под арестом обвиняемому предстоит пробыть по 11 июня включительно», — сообщили в суде. Ранее стало известно, что в специальной общеобразовательной школе закрытого типа № 124 в Екатеринбурге проводились показательные порки с насильственными действиями. Все это происходило с подачи воспитателя. Таким образом детей наказывали за провинности. Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков начал проверку.

Учащегося спецшколы в Екатеринбурге, в которой проводились показательные порки с насильственными действиями, арестовали. Об этом сообщает Свердловский областной суд. «Суд удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Под арестом обвиняемому предстоит пробыть по 11 июня включительно», — сообщили в суде. Ранее стало известно, что в специальной общеобразовательной школе закрытого типа № 124 в Екатеринбурге проводились показательные порки с насильственными действиями. Все это происходило с подачи воспитателя. Таким образом детей наказывали за провинности. Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков начал проверку.