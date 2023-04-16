16 апреля 2023

В Перми продают сумку в виде детского сапога. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Фестиваль "Усадьба Jazz", разное. Екатеринбург, резиновые сапоги
Сумку продают за 1400 рублей Фото:

В Перми продают сумку в виде детского желтого резинового сапога. На сайте объявлений сумку продают за 1400 рублей.

«Стильная сумочка кроссбоди „Желтый сапог“. Бренд: Natrugo. Супер сумочка! Настоящий сапог! Очень милая», — пишет продавец.

По фото видно, что сумочка очень маленькая. Туда может поместиться телефон, ключи, банковская карта.

Сумка выглядит максимально похоже на резиновый сапог
Сумка выглядит максимально похоже на резиновый сапог
Здесь видно, что может поместиться в эту сумку
Здесь видно, что может поместиться в эту сумку

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В Перми продают сумку в виде детского желтого резинового сапога. На сайте объявлений сумку продают за 1400 рублей. «Стильная сумочка кроссбоди „Желтый сапог“. Бренд: Natrugo. Супер сумочка! Настоящий сапог! Очень милая», — пишет продавец. По фото видно, что сумочка очень маленькая. Туда может поместиться телефон, ключи, банковская карта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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