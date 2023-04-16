В Перми продают сумку в виде детского сапога. Фото

17 апреля 2023 в 16:23 Размер текста - 17 +

Сумку продают за 1400 рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Перми продают сумку в виде детского желтого резинового сапога. На сайте объявлений сумку продают за 1400 рублей. «Стильная сумочка кроссбоди „Желтый сапог“. Бренд: Natrugo. Супер сумочка! Настоящий сапог! Очень милая», — пишет продавец. По фото видно, что сумочка очень маленькая. Туда может поместиться телефон, ключи, банковская карта. Сумка выглядит максимально похоже на резиновый сапог Avito.ru Здесь видно, что может поместиться в эту сумку Avito.ru

В Перми продают сумку в виде детского желтого резинового сапога. На сайте объявлений сумку продают за 1400 рублей. «Стильная сумочка кроссбоди „Желтый сапог“. Бренд: Natrugo. Супер сумочка! Настоящий сапог! Очень милая», — пишет продавец. По фото видно, что сумочка очень маленькая. Туда может поместиться телефон, ключи, банковская карта.