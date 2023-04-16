Сумку продают за 1400 рублей
В Перми продают сумку в виде детского желтого резинового сапога. На сайте объявлений сумку продают за 1400 рублей.
«Стильная сумочка кроссбоди „Желтый сапог“. Бренд: Natrugo. Супер сумочка! Настоящий сапог! Очень милая», — пишет продавец.
По фото видно, что сумочка очень маленькая. Туда может поместиться телефон, ключи, банковская карта.
Сумка выглядит максимально похоже на резиновый сапог
Здесь видно, что может поместиться в эту сумку
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!