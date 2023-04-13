Владелец продает квартиру за 17 миллионов рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) продается двухкомнатная квартира за 17 миллионов рублей. Как пишет продавец на площадке «Авито» в разделе «Недвижимость», квартира, в которой супер утепленный балкон, находится в элитном доме.

«Дизайнерский ремонт. Элитная техника. Теплые водяные полы по всей квартире. Узаконенная планировка, встроенная мебель и гардеробная. Профессиональная шумоизоляция всех полов и спальни. Камеры видеонаблюдения, бойлеры. Супер утепленный балкон, все углы и кровля сделаны на десятилетия. Квартира продуманна до мелочей — 17 000 000 рублей», — пишет продавец.

Квартира расположена в северной части города на 10 этаже многоэтажного дома. Площадь составляет 78 м². При этом на «Авито» почти за эту же стоимость предлагают купить туристическую базу отдыха в березовом лесу в Тюмени. На территории базы есть собственный пруд, банный комплекс, домики в скандинавском стиле.

«Глемпинг — база отдыха — 16 000 000 рублей. На территории базы отдыха есть законный газ, собственная скважина с хорошим дебетом, высокоскоростной проводной интернет, 2 септика, много птиц, грибов и умиротворение, ну и асфальтированная парковка», — добавил автор объявления.

Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое продают кафе по цене двухкомнатной квартиры. Продавец предлагает купить заведение за 7 миллионов рублей.



Туристическая база за 16 млн рублей Авито

Одна из комнат в квартире за 17 млн рублей Авито