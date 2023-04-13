В Пермском крае жителей временно оставят без телевидения и радио

В Перми, Березниках, Соликамске и Березниках 17 апреля временно будет отключен теле-и радиосигнал. В указанных городах будет проведена профилактика на передающих станциях. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Пермского краевого радиотелевизионного передающего центра.
«Технические специалисты Пермского филиала РТРС продолжают ежегодные планово-профилактические работы на передающих станциях краевой сети цифрового вещания. В Перми на главной телебашне на улице Крупской профилактика будет проведена 17 апреля с 4 до 13 часов. В эти часы телеканалы обоих мультиплексов будут транслироваться с пониженной мощностью», — говорится в сообщении организации.
На период профилактики в Перми будет приостановлено вещание всех 27 радиостанций. В этот же период в Березниках и Соликамске приостановят трансляцию телеканалов обоих мультиплексов. В Березниках также отключат аналоговые телеканалы «Суббота» и «Солнце», радиостанции «Маяк», «Вести ФМ», «Радио России», «Дорожного радио» и радио «Звезда». В Кудымкаре вещание телеканалов обоих мультиплексов также будет приостановлено с 12 до 18 часов.
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