В Тюмени впервые за много лет появятся обманутые дольщики

Недостроенные дома стоят на улице Чаркова в Тюмени с 2021 года Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменцы, вступившие в долевое строительство, которое ведет застройщик «Северный Квартал», рискуют остаться без жилья. О том, что название компании засветилось в иске о банкротстве, сообщает платформа «Электронное правосудие».

«Заявление № А70-7834/2023, истец — Лисина Валентина Петровна, данные истца скрыты. Она же выступает в деле ответчиком, еще один ответчик, указанный в заявлении — ООО „Специализированный застройщик Северный Квартал“. Заявление зарегистрировано, но пока не принято в работу», — говорится в сообщении.

«Северный Квартал» начал малоэтажную застройку на улице Чаркова в Тюмени в 2018 году. В планах компании было строительство жилого комплекса, состоящего из 12 домов, из них на данный момент построено только четыре. Как сообщил URA.RU один из дольщиков, стройка заморожена с 2021 года. Известно, что в этом году к решению проблемы подключилось главное управление строительства Тюменской области.

Агентство направило руководителю застройщика «Северный Квартал» письменный запрос, ответ ожидается. Ранее URA.RU рассказывало о том, что в Тюмени ищут нового владельца для жилого долгостроя в районе Мелиораторов. Прежний застройщик банкротом не объявлен, однако в 2022 году недостроенный дом передал в собственность тюменской администрации.