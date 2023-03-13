Жилой дом в районе Мелиораторов застройщик начал возводить еще в 2015 году Фото: Антон Муханов © URA.RU

Тюменские власти в очередной раз пытаются продать печально известный жилой долгострой в микрорайоне Мелиораторов. Информацию о подготовке к торгам разместили на официальном сайте правительства Тюменской области. Указано, что прием заявок на новый аукцион начнется 16 марта 2023 года.

«Предмет аукциона — объект незавершенного строительства, расположенный по адресу: Тюменская область, город Тюмень, улица 70 лет Октября, проектируемое назначение — жилой дом. Планируемая площадь застройки — 9022,8 квадратного метра. Организатор закупки — фонд имущества Тюменской области, начальная цена аукциона — 56 млн 369 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Компания «СтройЛюкс» начала возводить жилой дом в районе Мелиораторов еще в 2015 году. В 2018 году срок аренды земельного участка закончился, продолжить строительство компания не смогла. В настоящий момент «СтройЛюкс», по данным системы СБИС, банкротом не объявлен, однако имеет отрицательную стоимость бизнеса и доходность. В 2022 году здание перешло в собственность тюменской администрации. Продать его пытались несколько раз, постепенно снижая цену, — в первый раз за строение хотели получить 73,5 млн рублей.

Источник URA.RU в сообществе застройщиков Тюмени сообщил, что это здание сейчас ни у кого из крупных игроков не вызывает интереса. «Вряд ли получится продать и в этот раз, для застройщиков этот актив практически „мертвый“. Дом стоит уже больше пяти лет на стадии готовности 50%, вымерзает, реализовать это жилье потом будет очень непросто», — пояснил URA.RU источник.

Ранее агентство рассказало еще об одном долгострое, расположенном в центре Тюмени. Жилой комплекс Ammonite строили на протяжении 17 лет, а в конце 2022 года сроки сдачи вновь перенесли.