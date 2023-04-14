В Челябинске могут пересмотреть дело «маньяка с Леспопарковой»

14 апреля 2023 в 17:04 Размер текста - 17 +

Преступления совершались на территории городского бора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Дело бывшего военного из Челябинска Александра Корочкина, известного как «маньяк с Лесопарковой», могут пересмотреть. Как сообщил URA.RU источник знакомый с делом, в Челябинск уже приезжала комиссия из Москвы. Корочкина, отбывающего наказание за нападения на влюбленные пары в городскому бору, могут признать не виновным в преступлениях. «Хотя Корочкина признали виновным в изнасилованиях женщин и убийствах в 2004 году нескольких мужчин, оружие так и не нашли. В прошлом году в Челябинске умер старый охотник, его жена, как и положено, сдала сейф с оружием. В сейфе был пистолет. Провели баллистическую экспертизу и выяснилось, что именно из этого пистолета стрелял так называемый „маньяк с Лесопарковой“», — рассказал источник. В 2004 году некий мужчина нападал на влюбленных в городском бору Челябинска. Девушек он насиловал, а мужчин убивал выстрелом в голову. Подозрение пало на Корочкина, которого задержали в городскому бору во время прогулки. Сам он в то время работал охранником в Южно-Уральском государственном университете. Одна из пострадавших девушек во время процедуры опознания указала на Корочкина, заявив, что именно этот человек напал на нее и ее друга. Сам Корочкин вину не признал. Он получил 20 лет строгого режима, отбывает наказание в одной из областей Сибири. Его срок истекает в 2024 году. По словам инсайдера, комиссия из Москвы заново опрашивала свидетелей, поднимала уголовные дела. Получить официальный комментарий по этой истории URA.RU не удалось. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Дело бывшего военного из Челябинска Александра Корочкина, известного как «маньяк с Лесопарковой», могут пересмотреть. Как сообщил URA.RU источник знакомый с делом, в Челябинск уже приезжала комиссия из Москвы. Корочкина, отбывающего наказание за нападения на влюбленные пары в городскому бору, могут признать не виновным в преступлениях. «Хотя Корочкина признали виновным в изнасилованиях женщин и убийствах в 2004 году нескольких мужчин, оружие так и не нашли. В прошлом году в Челябинске умер старый охотник, его жена, как и положено, сдала сейф с оружием. В сейфе был пистолет. Провели баллистическую экспертизу и выяснилось, что именно из этого пистолета стрелял так называемый „маньяк с Лесопарковой“», — рассказал источник. В 2004 году некий мужчина нападал на влюбленных в городском бору Челябинска. Девушек он насиловал, а мужчин убивал выстрелом в голову. Подозрение пало на Корочкина, которого задержали в городскому бору во время прогулки. Сам он в то время работал охранником в Южно-Уральском государственном университете. Одна из пострадавших девушек во время процедуры опознания указала на Корочкина, заявив, что именно этот человек напал на нее и ее друга. Сам Корочкин вину не признал. Он получил 20 лет строгого режима, отбывает наказание в одной из областей Сибири. Его срок истекает в 2024 году. По словам инсайдера, комиссия из Москвы заново опрашивала свидетелей, поднимала уголовные дела. Получить официальный комментарий по этой истории URA.RU не удалось.