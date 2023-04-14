В Челябинске могут пересмотреть дело «маньяка с Леспопарковой»

Дело бывшего военного из Челябинска Александра Корочкина, известного как «маньяк с Лесопарковой», могут пересмотреть. Как сообщил URA.RU источник знакомый с делом, в Челябинск уже приезжала комиссия из Москвы. Корочкина, отбывающего наказание за нападения на влюбленные пары в городскому бору, могут признать не виновным в преступлениях.
«Хотя Корочкина признали виновным в изнасилованиях женщин и убийствах в 2004 году нескольких мужчин, оружие так и не нашли. В прошлом году в Челябинске умер старый охотник, его жена, как и положено, сдала сейф с оружием. В сейфе был пистолет. Провели баллистическую экспертизу и выяснилось, что именно из этого пистолета стрелял так называемый „маньяк с Лесопарковой“», — рассказал источник.
В 2004 году некий мужчина нападал на влюбленных в городском бору Челябинска. Девушек он насиловал, а мужчин убивал выстрелом в голову. Подозрение пало на Корочкина, которого задержали в городскому бору во время прогулки. Сам он в то время работал охранником в Южно-Уральском государственном университете. Одна из пострадавших девушек во время процедуры опознания указала на Корочкина, заявив, что именно этот человек напал на нее и ее друга.
Сам Корочкин вину не признал. Он получил 20 лет строгого режима, отбывает наказание в одной из областей Сибири. Его срок истекает в 2024 году. По словам инсайдера, комиссия из Москвы заново опрашивала свидетелей, поднимала уголовные дела. Получить официальный комментарий по этой истории URA.RU не удалось.
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