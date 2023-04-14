После публикации URA.RU о нападениях на магнитогорцев прокуратура проведет проверку

14 апреля 2023 в 18:47 Размер текста - 17 +

Прокуратура поставила ход проверки на контроль Фото: Вадим Ахметов © URA.RU После публикации URA.RU прокуратура проконтролирует работу полиции Магнитогорска (Челябинская область), которая занимается поиском подростков, напавших с топорами на местных жителей в парке. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Прокуратурой области организована проверка по фактам, изложенным в публикации URA.RU. Ход процессуальной проверки органов полиции поставлен на контроль», — сообщили агентству в пресс-службе прокуратуры. В ведомстве отметили, что в ходе проверки будет дана оценка надлежащему исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних должностными лицами. Данную работу обязаны выполнять органы системы профилактики. Ранее магнитогорцы пожаловались на группу лиц, которая кидается с топорами на местных жителей в одном из парков на правом берегу города. В городской полиции заявили, что занимаются поиском подростков.

После публикации URA.RU прокуратура проконтролирует работу полиции Магнитогорска (Челябинская область), которая занимается поиском подростков, напавших с топорами на местных жителей в парке. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Прокуратурой области организована проверка по фактам, изложенным в публикации URA.RU. Ход процессуальной проверки органов полиции поставлен на контроль», — сообщили агентству в пресс-службе прокуратуры. В ведомстве отметили, что в ходе проверки будет дана оценка надлежащему исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних должностными лицами. Данную работу обязаны выполнять органы системы профилактики. Ранее магнитогорцы пожаловались на группу лиц, которая кидается с топорами на местных жителей в одном из парков на правом берегу города. В городской полиции заявили, что занимаются поиском подростков.