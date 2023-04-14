Магнитогорцы пожаловались на толпу мужчин, которые бросаются с топорами на гуляющих в парке. Видео

14 апреля 2023 в 15:26 Размер текста - 17 +

По словам магнитогорцев, на них напала толпа неизвестных с топорами и палками Фото: Александр Мамаев © URA.RU Жители Магнитогорска Челябинской области пожаловались на толпу мужчин, которые с топорами и палками нападают на гуляющих в парке. Информация об этом появилась 14 апреля в социальных сетях «Гуляли с друзьями 13 апреля по парку в Правобережном районе. Подростки стали безобразно выражаться, наши мужчины заступились. Через несколько метров на нас налетело 20-25 человек с палками, топорами, клюшками и камнями. Пригрозили полицией, не помогло», — рассказала местная жительница в паблике «Черное и Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте». По словам женщины, один из парней ударил ее мужа. У него появилась гематома. В пресс-службе полиции Магнитогорска ищут участников и очевидцев инцидента. «Размещенная в социальных сетях информация проверяется сотрудниками полиции. Просим свидетелей и других участников позвонить нам по номерам 102 или 20-02-85», — рассказали в ведомстве.

Жители Магнитогорска Челябинской области пожаловались на толпу мужчин, которые с топорами и палками нападают на гуляющих в парке. Информация об этом появилась 14 апреля в социальных сетях «Гуляли с друзьями 13 апреля по парку в Правобережном районе. Подростки стали безобразно выражаться, наши мужчины заступились. Через несколько метров на нас налетело 20-25 человек с палками, топорами, клюшками и камнями. Пригрозили полицией, не помогло», — рассказала местная жительница в паблике «Черное и Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте». По словам женщины, один из парней ударил ее мужа. У него появилась гематома. В пресс-службе полиции Магнитогорска ищут участников и очевидцев инцидента. «Размещенная в социальных сетях информация проверяется сотрудниками полиции. Просим свидетелей и других участников позвонить нам по номерам 102 или 20-02-85», — рассказали в ведомстве.