Жители Магнитогорска Челябинской области пожаловались на толпу мужчин, которые с топорами и палками нападают на гуляющих в парке. Информация об этом появилась 14 апреля в социальных сетях
«Гуляли с друзьями 13 апреля по парку в Правобережном районе. Подростки стали безобразно выражаться, наши мужчины заступились. Через несколько метров на нас налетело 20-25 человек с палками, топорами, клюшками и камнями. Пригрозили полицией, не помогло», — рассказала местная жительница в паблике «Черное и Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».
По словам женщины, один из парней ударил ее мужа. У него появилась гематома. В пресс-службе полиции Магнитогорска ищут участников и очевидцев инцидента.
«Размещенная в социальных сетях информация проверяется сотрудниками полиции. Просим свидетелей и других участников позвонить нам по номерам 102 или 20-02-85», — рассказали в ведомстве.
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