В Екатеринбург съедутся участники шоу «Фабрики звезд»

В Екатеринбурге пройдет дискотека с музыкантами из «Фабрики звезд»

14 апреля 2023 в 20:33 Размер текста - 17 +

Иракли вновь приедет в Екатеринбург, чтобы порадовать горожан песнями «Капли абсента» и «Лондон-Париж» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге проведут масштабный музыкальный фестиваль, на который приедут музыканты, прославившиеся благодаря проекту 2000-х годов — «Фабрике звезд». На сцене «МТС Live Холл» соберутся Иракли, Согдиана, Дима Колдун и многие другие, заявляет концертная площадка в своих соцсетях. «Впервые в Екатеринбурге вспоминаем главные хиты ярких 2000-х с основными хитмейкерами и участниками самых популярных телепроектов тех лет в большом концерте „ДискоФабрика 00-х“», — указано в сообщении. Ожидается, что в столицу Урала приедут Иракли, Согдиана, Лена Терлеева, Дима Колдун и Юрий Титов. Также в качестве специальных гостей ожидаются авторы знаменитого хита «Где ты?» — группа «Инфинити», и группа «Винтаж». Шоу пройдет 9 июня в «МТС Live Холл». Ранее стало известно, что «Summer фестиваль» (другое название — Summer Fest), собравший в прошлом году десятки знаменитостей на сцене «МТС Live Холл», перенесли на 2024 год. Год назад в рамках фестиваля на сцену выходили Иракли, Дима Билан, Ольга Бузова, Niletto, Иванушки International и многие другие.

В Екатеринбурге проведут масштабный музыкальный фестиваль, на который приедут музыканты, прославившиеся благодаря проекту 2000-х годов — «Фабрике звезд». На сцене «МТС Live Холл» соберутся Иракли, Согдиана, Дима Колдун и многие другие, заявляет концертная площадка в своих соцсетях. «Впервые в Екатеринбурге вспоминаем главные хиты ярких 2000-х с основными хитмейкерами и участниками самых популярных телепроектов тех лет в большом концерте „ДискоФабрика 00-х“», — указано в сообщении. Ожидается, что в столицу Урала приедут Иракли, Согдиана, Лена Терлеева, Дима Колдун и Юрий Титов. Также в качестве специальных гостей ожидаются авторы знаменитого хита «Где ты?» — группа «Инфинити», и группа «Винтаж». Шоу пройдет 9 июня в «МТС Live Холл». Ранее стало известно, что «Summer фестиваль» (другое название — Summer Fest), собравший в прошлом году десятки знаменитостей на сцене «МТС Live Холл», перенесли на 2024 год. Год назад в рамках фестиваля на сцену выходили Иракли, Дима Билан, Ольга Бузова, Niletto, Иванушки International и многие другие.